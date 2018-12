Luz Casal, Niña Pastori, Rosana y Ara Malikian actuarán en invierno en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar

Luz Casal, Niña Pastori, Rosana y Ara Malikian serán algunos de los artistas que pasarán por el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en el primer trimestre del próximo año 2019. Precisamente en el mes de enero se cumplirán 15 años de la apertura del Teatro Auditorio de Roquetas, por lo que además se ha preparado una programación de alto nivel y muy variada.

Toda la programación ha sido presentada esta mañana por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, María Dolores Ortega y Juan José Martín, director del Teatro Auditorio. Gabriel Amat ha valorado muy positivamente los 15 años de funcionamiento del Teatro Auditorio, que se cumplen en enero del próximo año. “Un Teatro Auditorio con el que algunos partidos políticos intentaron machacar al alcalde con denuncias y procedimientos judiciales, pero no se dan cuenta que cuando el alcalde toma una decisión tiene todos los informes favorables”.

“Es una pena que para equipamientos tan importantes como el Teatro, la Escuela de Música, o el Castillo de Santa Ana que dan servicio a Roquetas no tengamos el apoyo de algunos partidos políticos, porque no es un servicio para el alcalde ni para su equipo de gobierno, sino es un servicio para los ciudadanos. Y lo que vengo haciendo desde hace 23 años y medio es trabajar por Roquetas y sus ciudadanos”, ha dicho Amat.

Programación

La programación cultural de invierno en el Teatro Auditorio se inicia el sábado, 19 de enero con la obra teatral ‘Burundanga’ de Jordi Galcerán con Eloy Arenas, Paco Mora, Elena de Frutos, Miriam Cabeza y Jorge Monje en el reparto. Se trata de una comedia desternillante que habla sobre muchas cosas. Algunas muy atrevidas.

El 26 de enero, la Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en música de cine, vuelve de gira presentando su tour dedicado a John Williams. Se trata de una gira muy especial en la que se interpretarán los mejores temas del genial compositor, de la mano del carismático director de orquesta Constantino Martínez-Orts.

El sábado, 2 de febrero, el teatro regresa a Roquetas con la obra ‘La vuelta de Nora’ con Aitana Sanchez-Gijón. Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su niñera, la protagonista se ha convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald.

Durante el transcurso de la obra, Nora será cuestionada sobre sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando incluso a darla por muerta), así como recriminada por las consecuencias de su huida, expresadas desde cada uno de los puntos de vista de los personajes.

El sábado, 9 de febrero, el grupo Siempre Así ofrece un concierto en Roquetas. Son 25 años en los escenarios de este grupo mítico, uno de los máximos exponentes de la música popular de Andalucía. 25 años de una historia de amor y amistad que va más allá de lo puramente profesional, 25 años llevando por bandera el nombre de Andalucía y España por el mundo,

El sábado, 16 de febrero, Rosana llega con su último disco a Roquetas de Mar. Su ultimo trabajo en su totalidad contiene temas inéditos y Rosana se reinventa, retomando su esencia y la moderniza. Acompañada tan solo de su guitarra, Rosana presenta ahora un concierto ‘Como en casa’ en formato acústico.

El viernes, 22 de febrero, incluido en la Semana del Flamenco de Roquetas de Mar, llega la compañía de Anabel Veloso que presenta ‘Flamenco 24 Quilates’. El espectáculo pretende describir la pureza de la propuesta artística de la Compañía de Anabel Veloso tras 10 años de una imparable carrera.

El sábado, 23 de febrero, Niña Pastori ofrece un recital en Roquetas, cerrando la Semana del Flamenco de Roquetas. Vuelve el torbellino de talento y fusión, vuelve Niña Pastori, presentando ‘Desde la azotea’, primer single del décimo álbum de su carrera. Lo nuevo de la de San Fernando es otra exhibición vocal e instrumental de una artista respetable y respetada tras el éxito de Ámame como soy, con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca.

El 2 de marzo, el teatro vuelve a ser protagonista. Se representa la obra ‘Mandíbula afilada’ con Joan Plazaola y Noemí Ruiz. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente opuestos. Y, cómo no, se aman. Se conocieron en el instituto, y ahora, en una crisis de los 30 eterna, vuelven a encontrarse, y durante una noche se suceden los recuerdos y los sueños, especialmente aquellos que no se cumplieron, mientras el espectador pasa de la carcajada a la reflexión.

El 9 de marzo pasara también por Roquetas ‘ Forever: The Best Show About The King of pop’, el mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson. Forever no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, es un espectáculo con la emoción a flor de piel. Algo que ningún espectáculo ha conseguido igualar. Forever 2018 vuelve con una importante apuesta escénica y audiovisual, con una altísimo calidad artística, las mejores voces, músicos, bailarines, hip-hop,

El viernes, 15 de marzo, otro gran espectáculo en Roquetas. Ara Malikian llega con su gira ‘Royal Garage’. Un tour dedicado a la esencia de la música, forjada por años de viajes alrededor del mundo descubriendo las mejores y más característicos sonidos. Reír, compartir y disfrutar de la cultura musical de cada país desde lo más profundo de sus garajes.

Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada forman el reparto de la obra ‘7 años’ que llega el sábado, 16 de marzo al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Tres hombres y una mujer se reúnen en el loft que ocupan sus oficinas en el centro de Madrid, fuera de su horario laboral. No es un encuentro festivo y, aunque los cuatro son socios desde hace años, tampoco es un encuentro amistoso.

Sus peores temores se han cumplido, el fisco les ha pillado y es cuestión de horas que la policía entre en la empresa a detenerlos. Junto a ellos en la reunión se encuentra un mediador… ¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿Quién asume la culpa? ¿Cuál es el precio de pasar casi una década entre rejas?

Compadres para siempre llegan el domingo, 17 de marzo a Roquetas. Los actores sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López ponen sobre las tablas ‘Compadres para siempre’, donde recuperan a sus famosos personajes Rafi y Fali, protagonistas del cortometraje Eso es así, que ya acumula tres millones de reproducciones en YouTube.

El sábado 23 de marzo, el Teatro Auditorio se viste de gala para recibir a Luz Casal, una de las más grandes artistas de este país. Luz Casal acaba de publicar su nuevo álbum de canciones inéditas bajo el sugerente título 'Que corra el aire', con el que entra directamente en el #1 de iTunes y al #2 en la lista de ventas en su semana de lanzamiento.

Como avance para el mes de abril, recordar que Antonio Orozco ofrecerá dos conciertos los días 25 y 26 de abril. El hambre agudiza el ingenio, ‘Único’ es buena muestra de ello, nacido en la parte oscura y difícil de la vida, con un gran espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de entretenerte los sentidos.

En Teatro Familiar, destacar la compañía Sony Music que presenta ‘Las aventuras de Papanú’. Papanú propone utilizar la música como vehículo de aprendizaje, tocando todos los valores educativos infantiles. Así, se viaja por distintas temáticas como señales de tráfico, comida sana, números, letras, animales, vida saludable, así como la amistad, la familia.

El 3 de marzo llega El Mago de Oz de la mano de la compañía Teatromedia. El Mago de Oz combina texto, danza y las nuevas tecnologías, lo que convierte el espectáculo en una fusión nunca vista en España. ¿Por qué el clásico de Lyman Frank Baum va siempre de la mano del genero musical? Esta vez queremos contar la misma historia usando otras formas de expresión artística a las que el publico no esta acostumbrado.

Teatro infantil

El teatro infantil también cobra protagonismo en la programación de invierno. La compañía Acuario Teatro presenta el 17 de enero la obra ‘El Emocionómetro del Inspector Drilo’. El 21 de febrero, la comapñia La Paca Teatro presenta la obra ‘Garbancita’. El 21 de marzo, la compañía La Paca Teatro presenta ‘La Bella y la bestia’. El jueves, 28 de marzo se representa ‘El desván de los Hermanos Grimm’.

En teatro escolar, la compañía JM Gestión Teatral representa los días 22 y 23 de enero representan ‘El sueño de Julio Verne’. La compañía Teatro La Paca representa los días 25 y 26 de febrero la obra ‘A midsumer Night’s Dream’ y los días 20 y 21 de marzo, la compañía Teatro La Paca representa ‘Beauty and the Beast’.

La exposición del primer trimestre de 2019 en el Teatro Auditorio será ‘En el tiempo’ de Alexandre Monntoya. Este artista forja su carrera de manera completamente autodidacta. Su formación ha sido el resultado de la contínua búsqueda de superación personal, la tenacidad, el compromiso con su trabajo, la exigencia y autocrítica permanentes.

Detrás de cada obra de Monntoya, además de una técnica magistral, un talento innato, un manejo impecable de la luz, se encuentra una gran carga de pasión, entrega, disciplina, y toda su inspiración en un lenguaje no escrito que nos lleva siempre a soñar. Además de la pintura, surge en el estudio del artista un ingrediente exquisito que engalana el reverso de todas sus obras. Pone de manifiesto su amor por la escritura y compone para cada una de ellas un poema, culminando su trabajo con esta manifestación de genialidad.