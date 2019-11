Rosa Montero presentó su libro ‘Los tiempos del odio’ en Almería

El salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) acogió el martes la presentación de la novela Los tiempos del odio de Rosa Montero. La escritora madrileña fue invitada a participar en Diario de los Libros que organizaba Diario de Almería.

Montero estuvo acompañada por Antonio Lao, director de Diario de Almería, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz y el coordinador de Diario de los Libros, Antonio Galindo.

La autora, considerada como una de las mejores periodistas de las últimas décadas y una escritora que tiene una legión de lectores, destacó ante un salón de actos repleto de público que “estoy feliz de estar en Almería, un lugar maravilloso donde ya había venido antes”.

“Los tiempos del odio es una novela de ciencia ficción, pero además es un thriller, una novela policíaca porque Bruna Husky es una detective, es una novela política, de aventuras y existencialista y una novela de amor” subrayó Montero.

“Todos los escritores escribimos siempre sobre los mismos temas, buscamos una y otra vez la manera de volver a contarnos nuestras obsesiones para poder entenderlas, porque no escribes para enseñar nada, sino escribes para aprender. Soy una escritora especialmente existencialista y desde mi primera novela que escribí hace 40 años hablo de la muerte, hablo del sentido de la vida frente a la muerte y hablo del paso del tiempo con el que estoy obsesionada. Uno empieza a envejecer desde la cuna”, dijo.

La escritora aseguraba que “para una persona como yo que tiene esas obsesiones es lógico que crees un personaje como Bruna que es con el que me siento más identificada de todos. En general, los seres humanos viven como si fueran eternos, salvo un grupo de neuróticos como Woody Allen y yo, que estamos obsesionados con la muerte. Entonces mi pobre Bruna, al saber cuando va a morir, no puede olvidarse que es mortal. Hace una cuenta atrás para contar los días que le quedan por vivir”.

“Bruna Husky es un clown humano que ha sido madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos, es gestada en un tanque y tras doce meses llega a una edad biológica de 25 años. Se activa y vive diez años y a los 35 años tiene un fallo multiorgánico y muere. Esa visión íntima de la vida y de la muerte que tiene ella es parecida a la que yo tengo. Hay algo en lo que somos completamente opuesta ya que ella detecta la humanidad y detecta a la gente y a mi la gente si me gusta mucho, cuido mucho a los amigos que son mi tesoro” apuntaba la escritora.

“Vivir es ir perdiendo e ir dejando cosas. Bruna odia la muerte ya que considera que es una estafa. Venimos con tantas ganas de hacer cosas y de sueños, y en un abrir y cerrar de ojos perdemos la vista, perdemos la memoria o nos vemos en una silla de ruedas, siempre que tengamos suerte, porque si no tenemos esa suerte, nos morimos jóvenes. En contrapartida, Bruna se come la vida a mordiscos, tiene un amor por la vida increíble, que también me pasa a mi. Cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte también estás muy lleno de la conciencia de la vida”, subrayó la popular autora.

Rosa Montero provocó las risas del público cuando habló de su etapa de hippie. “En los años 70 tuve mi etapa hippie. Cuando tenía 50 años me hice el primer tatuaje y me dio un subidón que no veas. Es más se dice que cuando te haces un tatuaje ya no puedes parar de hacerte más tatuajes, y yo puedo decir que es verdad”.

Montero también hizo referencia al calentamiento global que supone una amenaza en el futuro. “El calentamiento global es imparable, pero si es prorrogable. Hay que concienciarse que estamos ante un reto y tenemos que cambiar todos. Y tengo la esperanza de que si conseguimos ralentizarlo, se conseguirá un equilibrio en el planeta”.

Una mujer como Montero con tantas vivencias mantuvo al público totalmente pendiente de todo aquello que hablaba. La escritora y periodista madrileña también hizo referencia al hecho de incluirse en la trama de alguna de sus novelas. “Una de mis obsesiones es la falta de fiabilidad de la realidad, es decir, la realidad tal como la conocemos es una construcción imaginaria. La realidad no es fiable en absoluto. Nuestra memoria es un invento, es un cuento que nos contamos a nosotros mismos y que va cambiando con el tiempo”, subrayó Montero ante las risas del público. “Meterse uno mismo en una novela es el colmo de lo resbaladizo. En La Hija del caníbal del año 1997 ya lo hice, me incluí en la novela. Eso me divierte mucho”, explicó.

Montero anunció que la idea es escribir una cuarta novela con Bruna Husky como protagonista. “La tercera novela acaba de una manera tan peculiar e intrigante que quiero saber que pasa con Bruna, y tengo que escribir esa cuarta novela para ver lo que ocurre finalmente”, matizó.

“Ahora estoy escribiendo una novela, luego haré un ensayo de esos míos raros, sobre creación y locura y luego me pondré con la cuarta novela de la saga de Bruna Husky”, explicó Rosa Montero. Luego la escritora dio paso al montaje de microteatro que protagonizó de forma magistral la actriz Salomé Jiménez, centrado en el personaje de Bruna Husky.

El público disfrutó muchísimo con la presencia de Rosa Montero y de hecho, algunas personas, elogiaron su trayectoria como escritora y la satisfacción de poder asistir a la presentación de una de sus novelas en Almería. Fue una noche muy completa donde no faltaron los concejales Diego Cruz y Miguel Cazorla, así como a Javier Deleyto, director general de Michelin y personas vinculadas a la cultura.