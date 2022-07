Rosalía actúa en Almería en el arranque de su gira mundial con un despliegue único

Pero no es sólo aquí donde se siente el impacto de Rosalía, sino que también lo nota la economía local, por ejemplo en sus hoteles. Según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en un comunicado, las reservas hoteleras han registrado un repunte del 25 por ciento a causa del concierto, si bien desde la patronal, ASHAL, no disponen de datos concretos.

Rosalía, estrella mundial

Nacida en Barcelona, tras ganarse el reconocimiento nacional con el álbum de flamenco experimental ‘Los Ángeles’, en mayo de 2018, Rosalía enamoró a fans del mundo entero con el lanzamiento de su innovador primer éxito ‘Malamente’ y con la publicación posterior de su álbum de referencia ‘El Mal Querer’, donde constataba su espectacular habilidad vocal y su fusión de flamenco clásico con R&B, Hip Hop, ritmos latinoamericanos contemporáneos y beats electrónicos. Además de una innegable influencia del arte visual industrial, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía. Como resultado del impacto de larga duración del álbum y los sencillos adicionales de 2019 que siguieron, Rosalía obtuvo un premio Grammy, una destacada actuación en los Grammy, la histórica primera nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo para un artista en español y 8 Latin Grammy, incluido Álbum del año. Como elogios adicionales: 2 premios MTV VMA, múltiples portadas de revistas, incluida la portada especial de cultura de la revista ‘Sunday New York Times’ anual, apariciones muy elogiadas en los festivales de Coachella y Lollapalooza, el video global de YouTube más visto de 2019 para una artista femenina y “Mejor música de the Decade” en selecciones de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y más. Ha colaborado con artistas como J. Balvin, Ozuna, Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd o Billie Eilish. Con ‘Motomami’ ha confirmado su constante vocación por el riesgo y la innovación, ofreciendo un disco todavía más sorprendente, arriesgado y donde vuelve a revolucionar los lenguajes y códigos de estilos musicales muy diversos.