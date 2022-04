Rosalía inicia su gira mundial el día 6 de julio con ‘Motomami’ en Almería

Rosalía ha anunciado este lunes su primera gira mundial, Motomami World Tour, que arrancará el próximo 6 de julio en Almería y recorrerá la geografía española antes de pasar por el resto de capitales europeas, Latinoamérica y Estados Unidos.

Las entradas para los 46 conciertos que conforman la gira saldrán a la venta en su página web este viernes, 22 de abril, a las 10 horas. Desde que se filtraron, aparentemente por error, las fechas de varios espectáculos, la expectación por ver cómo la cantante catalana traslada al directo su innovador e irreverente Motomami no ha dejado de crecer en redes sociales.

El público de Almería será el primero en comprobar la nueva puesta en escena de Rosalía, que estrenará su espectáculo el 6 de julio en el Recinto Ferial. A partir de entonces, viajará por España con doble parada en Madrid y Barcelona; el 19 y 20 de julio en el WiZink Center, y el 23 y 24 en el Palau Sant Jordi. Antes pasará por Sevilla (9 de julio), Granada (12), Málaga (14) y Valencia (16). Y después terminará el periplo español en Bilbao (27 de julio), A Coruña (29) y Palma de Mallorca (1 de agosto).

Tras un intenso proceso creativo de tres años en el que el cuidado de los detalles artísticos ha sido increíble, Rosalía ofrece un álbum Motomami con un enfoque amplio y original que busca borrar las líneas convencionales que definen las diferentes culturas, géneros y roles de género, entre otros, ofreciendo un autorretrato musical moderno y personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que acompaña en un viaje musical seductor y polifacético.

“En estos últimos tres años, he querido centrar mi energía en dar a este disco una sensación de riesgo y emoción... todo en este disco se ha hecho desde cero... Conceptualmente, en cuanto a las letras, es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora y Motomami es la historia más personal que he contado”, señala la artista cuando salió su trabajo. “El disco tiene una estructura binaria, dos tipos de energía opuesta... Moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’... También hay sentido del humor e ironía” sostiene.

Producido por Rosalía, Motomami presenta 16 canciones, entre las que se encuentran los temas recientemente publicados y ampliamente elogiados Hentai, Chicken Teriyaki, Saoko y La Fama con The Weeknd. Estos temas fueron adelanto del álbum que captaron la atención de un amplio público global: La Fama debutó en el número 1 de las listas de singles de España, pasó 3 semanas en el número 1 y alcanzó el número 2 en la lista de Hot Latin Songs de Billboard.

Saoko debutó en el número 40 de la lista global de Spotify y en el número 2 de la lista de Spotify de España, lo que la convirtió en el mejor debut en solitario de un artista español en la historia de la lista global de Spotify.

Para celebrar la llegada del álbum completo, Rosalía ofreció a sus fans otro impactante espectáculo visual con el videoclip de Candy, donde aparece Rosalía disfrutando de su pasatiempo favorito, el karaoke.