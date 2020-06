La actriz Rosario Pardo vino hace cinco años para rodar el corto ‘Hubo un lugar’

El tiempo pasa muy rápido. Justo en estos fechas hace cinco años, la Casa Rural-El Molino de Fernán Pérez acogía el rodaje del corto Hubo un lugar dirigido por Irene Garcés y que contó en su reparto con Rosario Pardo, Samuel Galiardo y Paz García. La cinta trataba de una reconciliación bajo la tesis que al huir de los recuerdos se suele uno adentrar más en ellos.

Carlos era un joven que desde hace años vivía distanciado del lugar donde creció y de su familia por una aversión hacia la figura de su padre. Cuando éste muere, Carlos regresa para encarar la desaparición del progenitor y lo que eso supone para su hermana y su madre, así como para reencontrarse con una parte de su pasado que parece perdida.

El corto era una producción de ESCAC Films. Empresas de la provincia almeriense colaboraron en el proyecto, como Casa Rural-El Molino de Fernán Pérez o Hotel Blanca Brisa, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, que cedió diferentes instalaciones enclavadas en Cabo de Gata.

Irene Garcés, directora del corto elogiaba a los actores que había elegido para esta producción. “Samuel Galiardo ya lo había visto antes y es un actor fascinante y siempre tuve claro que sería el protagonista del corto. Paz García también he trabajado con ella en Barcelona y es fascinante lo que aporta a cámara”.

“Para nosotros es un placer que Rosario Pardo esté trabajando con nosotros y para mi es una de las grandes actrices andaluzas que tenemos en estos momentos, subrayaba Garcés. El guión del corto era también de Garcés.

“En los tiempos que corren nos hemos atrevido con este proyecto trayéndonos toda la producción desde Barcelona, ya que tenemos detrás a ESCAC Films y eso nos ha permitido decidir venirnos ocho días a Almería a rodar y a contar con un gran número de personas de Almería”.

Samuel Galiardo estaba muy feliz de estar en Almería por primera vez. “Cuando me llegó el guión de Irene Garcés vi que era una historia universal que puede llegar a mucha gente”. Con respecto al personaje de Carlos que interpretaba Samuel Galiardo, sostenía que “es una persona que tiene muchos traumas por un episodio que le pasó con su padre, eso le ha hecho ser inseguro y querer alejarse de su pueblo y montarse una vida nueva en otro lugar”.

Rosario Pardo, que cuando viene a Almería se siente como en casa, dejaba bien claro que “yo acepto trabajar en un corto cuando el guión me gusta. Entre el paro y el despiste que hemos tenido, siempre he aceptado hacer aquellos que el guión me llega y me gusta. En este caso, tengo que decir que me ha gustado más rodar el corto que leer el guión”.