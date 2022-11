Sackboy da el salto desde Playstation al PC con un port notable

El sector de los videojuegos no para de evolucionar para seguir el ritmo a las cambiantes necesidades de los usuarios. Una máxima que desde Playstation han empezado a tener muy en cuenta y que aprovechando una de sus grandes virtudes como es su potente y amplio catálogo de juegos exclusivos han apostado por abrir la mano y publicarlos, unos cuantos años después, en un mercado queno para de crecer: el PC.

Un claro ejemplo lo tenemos en títulos como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone que dieron el salto de PS4 a PC este pasado año y este y que han supuesto un notable volumen de ingresos extra para títulos que ya han tenido recorrido y han sido rentables para Playstation.

Ahora ha llegado el turno a una nueva hornada de títulos que se amoldan a la idiosincrasia de los ordenadores con Uncharted Colección Legado de los Ladrones y Sackboy: Una aventura a lo grande como máximos exponentes.

En el caso de este último, fue publicado en noviembre 2020 como título de lanzamiento de PS5 (aunque tambien se publicó en PS4) y ahora, dos años después, aterriza en PC.

Y la pregunta es clara y directa: ¿es un port a la altura?. Sí y no. Una respuesta ambigua que tiene sentido si la evaluación se hace con perspectiva.

Y es que este juego de plataformas y acción de Sumo Digital peca de problemas de shuttering (pequeñas ralentizaciones) que enturbian una experiencia dinámica y frenética al ser un juego en el que los reflejos a la hora de saltar o cambiar de ritmo frente a un obstáculo son primordiales.

Pese a que el juego no cuenta con unos requerimientos técnicos muy altos al precisar como recomendados un i7 4770K-Ryzen 5 1500X y una GTX 1060 o una AMD RX 580y 12 GB de RAM, entiendo para una resolución 1080p con todo al máximo, los micro parones esporádicos en el PC de pruebas con un Ryzen 5600X y una RTX 3080 a una resolución ultrapanorámica de 3440x1440 están ahí.

En cualquier caso, el juego con Raytracing activado y DLSS se mueve por encima de 70 imágenes por segundo a la citada resolución y ofrece un acabado gráfico impecable. Además, soporta a la perfección y sin problemas el formato 21:9, algo muy de agradecer y que sigue la senda del resto de títulos de Playstation Studios anteriormente mencionados.

Es probable que esas pequeñas inconsistencias en el framerate terminen siendo anecdóticas o inexistentes en un par de meses ya que desde su lanzamiento son varios ya los parches que se han publicado para pulir el rendimiento, sobre todo con Raytracing y configuraciones de detalles en Ultra.

Es reseñable que el juego cuenta con multitud de opciones para intentar configurar su apartado gráfico de cara a abarcar un mayor espectro de sistemas desde los más potentes a los más limitados que deben partir de un i5 6400 / AMD FX 6300, 8GB de Ram y una Nvidia GTX 660. Requisitos asequibles para disfrutar de un juego notable en todos sus apartados y que amplía el catálogo de juegos que Playstation ofrece ya a los jugadores de PC.

Hemos podido analizar Sackboy: Una aventura a lo grande gracias a una clave para Steam que nos ha remitido Playstation España.