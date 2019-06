Las Salinas de Cabo de Gata acogen el rodaje de la película ‘La vida era eso’

Desde el 27 de mayo se rueda en diferentes localizaciones de la provincia de Almería la película La vida era eso, ópera prima de David Martín de los Santos bajo la producción del almeriense Damián París. Esta obra recibió en la última edición del Festival Internacional de Cine de Almería el Premio al Mejor Proyecto de Producción Audiovisual, dotado con 7.000 euros para potenciar los rodajes en la provincia.

El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, visitó el viernes al equipo técnico y artístico de La vida era eso en Las Salinas de Cabo de Gata, una de las principales localizaciones de la cinta. Además de David Martín de los Santos y Damián París, en el encuentro participaron las actrices que encabezan el reparto, Anna Castillo y Petra Martínez y el actor Florin Piersic JR.

El diputado de Presidencia resaltó la importancia de los rodajes para la provincia de Almería, y apuntó que “las administraciones públicas tienen que dar facilidades y tenemos que trabajar mucho más. Desde Diputación, a través de FICAL y de ‘Filming Almería’ como instrumento de ayuda y promoción al cine, lo vamos a seguir haciendo, tenemos esa determinación y así lo ha demostrado el presidente para continuar colaborando y promocionando la Almería, tierra de cine”.

Por otro lado, Fernando Giménez, felicitó a “todo el equipo por haber elegido Almería para esta película. Tenemos que aplaudir que haya rodajes en la provincia de Almería. Para nosotros, como Gobierno de la provincia, siempre es un orgullo que haya personas, equipos, que piensen en Almería como escenario. Sin olvidar los beneficios que los rodajes aportan al turismo y a la creación de empleo”.

El productor Damián París reconoció que “es muy satisfactorio poder hacer esta película en mi tierra, donde me siento en casa, acompañado por la familia y todas mis vivencias. Es un placer estar aquí, en este entorno tan bonito y con estos paisajes y la gente tan maravillosa que hay en esta tierra”.

El productor, que ya ha rodado parcialmente con anterioridad otros de sus proyectos en Almería, como el largometraje No sé decir adiós, que ganó el Goya a la Mejor Actriz para Nathalie Poza, dio las gracias a “Canal Sur y Diputación” por el apoyo a la película.

David Martín de los Santos, autor también del guión, calificó la experiencia de rodar en Almería como “un placer hacer mi primer largometraje aquí”, y añadió que la historia “habla de un cruce de dos mujeres que pertenecen a generaciones diferentes, inmigrantes en Bélgica, y en ese contacto se genera la transformación de ambas. Una de ellas viaja a Almería y esa acción se convierte en un viaje iniciático que transforma a una de las protagonistas”.

Petra Martínez reconoció que se trata de la primera vez que rueda en Andalucía y que la experiencia está siendo “muy gratificante”. Martínez insistió en que Almería es Almería en esta ficción, no representa otro lugar como ocurre en muchos rodajes, y señaló que “siempre tenemos la idea de Almería en relación con el western, pero aquí hay un filón para hacer lo que os dé la gana porque tiene una luz preciosa, gente muy hospitalaria, y todos los paisajes que ves te pueden llevar a un montón de sitios. Yo, que solo conocía San José y Almería, estoy viendo maravillas”. Sobre su personaje en la película, destacó la importancia del protagonismo de dos mujeres y, especialmente, “porque se habla de una mujer mayor bajo todos los puntos de vista”.

Anna Castillo mostró su entusiasmo por participar en este proyecto, y explicó que “intuyo y creo que estamos haciendo una película preciosa. Llevamos mucho tiempo de preproducción y me he ido enamorando de la película desde el principio. Estoy feliz de poder currar con Petra, con David, poder hacer este guión que me parece súper sensible, bonito e inteligente. Es un regalo como actriz. Y que se pueda contar con Almería y Cabo de Gata es sumarle mucha belleza a la película”.

Por último, el actor Florin Piersic Jr, detalló “que va a ser una película muy bonita y mi personaje ha conectado mucho a nivel humano con el de Petra. Está siendo una experiencia maravillosa”, y confesó que hace unos años conoció la provincia durante unas vacaciones.

La vida era eso se rueda en diferentes espacios almerienses hasta el 13 de junio, último día de rodaje en la provincia, después las grabaciones continuarán en Bélgica, en la ciudad de Gante. Las localizaciones almerienses de esta cinta producida por Lolita Films, Mediaevs, Smiz&Pixel y La vida era eso AIE, con la participación de Canal Sur y la ayuda de ICAA-Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid se han ubicado principalmente en varios puntos de la capital y Níjar como El Alquián, Pujaire y alrededores, Las Salinas, San Isidro, San Miguel de Cabo de Gata, el Mirador de la Amatista, Cuevas de los Medina o La Isleta del Moro.

David Martín de los Santos cuenta con una exitosa trayectoria como guionista y director de documentales y cortometrajes. Sus obras han recibido premios en prestigiosos festivales internacionales. Además del premio conseguido en FICAL, el guión de ‘La vida era eso’ fue mención de honor en el Premio SGAE de guión para el largometraje Julio Alejandro.