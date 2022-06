Salinas Sound concluye con 10.000 personas bailando en Roquetas de Mar

Salinas Sound, el nuevo festival joven de Roquetas del Mar, cerró su edición inaugural con un llenazo total y 10.000 personas bailando a ritmo de reggaeton y trap. La organización colgó el cartel de ‘no hay entradas’ a primera hora de la noche y la música se prolongó hasta casi las 5 de la mañana en una noche de verano mágica.

En la segunda jornada del evento, brillaron con luz propia las actuaciones del cantante balear Rels B, el alicantino Kidd Keo y el granadino Camin, pero el favorito del público fue el héroe local, RVFV. Los momentos más memorables de la noche se vivieron con el concierto del rapero almeriense, con 10.000 gargantas cantando a viva voz cada tema de su repertorio, como Mirándote, Mami, No quiero amor y No me quiere ver.

La segunda jornada discurrió sin incidentes y con una nota organizativa alta en los aledaños del estadio de fútbol Antonio Peroles. Óscar Hernández, director del festival, subrayó el éxito de esta edición inaugural, coronada con un inesperado ‘sold out’ en taquilla y un ambiente excepcional de fiesta y comunión entre público y artistas.

A su juicio, el festival ha cumplido el primer paso de su objetivo de poner a Roquetas de Mar en el mapa de los grandes eventos musicales de España, atrayendo al municipio a nuevos de turistas y visitantes, sobre todo de la franja de 18 a 30 años.

Además, la organización anunció que, tras el impulso obtenido este año, en 2023 Salinas Sound Festival regresará con una segunda edición “más grande, con más sorpresas y aun mejor”. Ya se trabaja en al segunda edición.

“Es el comienzo de un proyecto musical grande y de una historia muy especial para Roquetas de Mar”, resumió uno de los promotores del evento, el empresario almeriense Miguel Ángel Morales.