Salva Barón: "El boxeo es un deporte duro, pero merece la pena su práctica les digo a los jóvenes”

Cuando Salva Barón tenía 10 años ya sabía que el boxeo iba a ser su profesión. A esa edad jugaba con su hermano al boxeo, se envolvían los puños con toallas y se liaban a golpes. Nacido en Almería en 1992, vive en el barrio de Pescadería-La Chanca. Se siente muy orgulloso del barrio donde se crió (La Chanca) y de su etnia gitana. El boxeo le ha gustado desde siempre y empezó a entrenar con 22 años de edad, subiéndose por primera vez a un ring para combatir a los 5 meses de comenzar su entrenamiento. Desde entonces es conocido en el mundo del boxeo con el apodo de “el Rey Gitano”. Hace unas semanas disputó en Talavera de la Reina (Toledo) su último combate profesional obteniendo la victoria por KO. Ahora, repone fuerzas para su próxima cita a golpe de ilusión, aunque aún es pronto para poner una fecha. En su habla desprende la seguridad del que se siente un campeón.

-¿Qué estudios tienes? ¿Edad?

-Estudié la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Tengo 28 años de edad.

-¿Hijos?,¿Familia?,¿Mujer?, ¿Dónde?

-Una niña de 3 años, un niño de 7 años y mi mujer, que me apoya en este mundo del boxeo con amor y todas sus fuerzas. Vivimos en Almería.

-Tus tatuajes, ¿significan algo en especial?

-Sí, muchísimo. Casi todos mis tatuajes son letras con los nombres de mis seres queridos. En unos muestro los nombres de mis padres, en otro el de mi hija, y el tatuaje que luzco en mi brazo derecho está compuesto por varias palabras de una canción que está dedicada a mi abuela. Y en el costado tengo tatuada una frase dedicada a la vida y al boxeo, que dice así: “Mientras tenga sangre en las venas y aire en los pulmones no dejaré de luchar por lo que quiero en esta vida”.

-¿Por qué te dedicas a esto?

-Porque es mi vida. Lo disfruto.

-¿Dónde entrenas?

-En Club Almería Boxing.

-¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?

-Entreno de lunes a sábado. Si preparo una pelea suelo entrenar unas tres o cuatro horas diarias, y si no tengo un combate a la vista pues con una hora y media es suficiente.

-¿Cuál es tu dieta?

-Si hay un combate a la vista mi dieta es más estricta. Pero haya o no un combate, siempre intento comer sano.

-Tras numerosas peleas amateurs, ¿Qué conseguiste?

-Fui Campeón de Andalucía Amateur en 2018, y ese mismo año también participé en el Campeonato de España.

-En 2018, tras tu paso por el Campeonato de España, das el gran salto y debutas como profesional. ¿Cuál es tu palmarés como boxeador profesional actualmente?

-6 victorias, 2 nulos y 1 derrota.

-Dentro del campo profesional, ¿Contra quién has luchado?

-Hasta el momento he disputado un total de 9 combates y he peleado contra los mejores de mi peso (peso ligero). Por ejemplo, me he subido al cuadrilátero para combatir contra Samuel Molina (actual campeón de España), contra Boris Heredia y algunos más.

-¿Podrías decirme que te aporta el boxeo?

-Todo lo que soy hoy en día me lo ha aportado este deporte, el boxeo.

-¿Alguna vez te has lesionado gravemente?

-El hombro derecho, me hice una fisura en el músculo.

-¿Qué consejo le darías a los jóvenes que comienzan a practicar este deporte?

-Solamente les diría que si realmente quieren pueden hacer lo que se propongan. Que el boxeo es un deporte duro, pero que merece la pena su práctica.

-Tu último combate fue el 19 de junio, en Talavera de la Reina, obteniendo la victoria por KO en el tercer asalto, contra un rival duro, el gaditano Jesús Ruiz. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Ha sido un combate complicado?

-Sinceramente me siento muy bien, porque disfruté el combate e hice el trabajo que quería, y salió todo tal y como esperaba. Fue complicado porque era un rival duro. A Jesús Ruiz nunca antes lo habían noqueado, o sea que jamás había perdido por KO.

-¿Tu rival más duro al que te has enfrentado hasta el momento cual ha sido?

-Boris Heredia.

-¿Tienes algún nuevo combate a la vista?

-No, aún es pronto, acabo de llegar de viaje de Talavera de la Reina.

-¿Cuál es tu objetivo en el boxeo?, ¿Qué es lo que anhelas conseguir?

-Ser campeón de España y a partir de ahí llegar hasta donde pueda empleando todas mis fuerzas.

-¿Puedes nombrarme algún boxeador almeriense actual con proyección de futuro?

-José María Hernández (el Gallo), para mí es el mejor boxeador que hay ahora mismo en activo en Almería. Él también es boxeador profesional.

-¿Tiene alguna otra afición además del boxeo?

-El boxeo. Solo pienso en boxeo.