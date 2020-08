El cantante Samuel lanza junto a Henry Méndez y Pinto ‘Wahin’ el single ‘Dakipallá’

El nuevo single de Samuel, acompañado de Henry Méndez y Pinto ‘Wahin’, lo tiene todo. Una producción que mezcla sonidos jamaicanos con reggaeton y dembow, un estribillo arrollador y potente que invita a la fiesta y una letra que se te queda en la cabeza y te lleva Dakipallá.

Con este juego de ritmos y palabras consiguen mantener atrapados al púbico donde la energía no para y la adrenalina se mantiene a tope, de arriba hasta abajo, Dakipallá, convirtiéndola en una de las grandes aspirantes a canción del verano en este 2020.

El single ha sido compuesto por los tres artistas, producido por el propio Samuel, mezclado y masterizado por Científico Loco en Cuarto Estudio. El videoclip ha sido rodado en Granada dirigido y realizado por la productora Visual & Films.

Samuel no es solo el tercer finalista de La Voz España de 2017-2018. El almeriense, además de ser cantante, bailarín, compositor y productor musical, es licenciado por el Real Conservatorio de Música de Almería.

Ha lanzando varios singles como Contigo pierdo el control, Nadie como tú, Mala Idea, Puro Arte junto a Tony Lozano, Mi día de suerte junto a Henry Méndez (campaña de Yoigo 2019), Qué quieres de mi, la colaboración con la estrella internacional Ángel López (ex-líder de Son by Four) con quien grabó Única. Colaboró en el single M.O.D.A junto a Josh Acosta y su último single titulado No Vale! tanto en versión original como en acústico.

La Voz no ha sido su único paso por la televisión. En el año 2009, logró ser también finalista del talent show Operación Triunfo y en 2010, regresó a televisión para participar como cantante en el programa dirigido por María Teresa Campos, Qué tiempo tan feliz (Telecinco) siendo uno de los componentes del grupo Los Supersingles.

Es sin duda uno de los artistas pop-urbano más talentosos a nivel nacional. Henry Méndez, artista urbano de origen dominicano y nacionalizado español, creador de grandes éxitos internacionales y ganador de múltiples premios y reconocimientos.

Su éxito Rayos de Sol, junto a José de Rico es una de las canciones más escuchadas en España en los últimos años. Destacan otros temas en su discografía como Noche de estrellas, El Tiburón, Te fuiste o Mi Reina.

Ha colaborado con artistas nacionales e internacionales de la talla de Dulce María, Chimbala, Lennis Rodríguez, Juan Magán, Sergio Contreras, Jay Santos, DCS, o Kiko Rivera, entre otros.

Tras pasar por las compañías discográficas Filmax, Roster Music y Universal Music, crea en 2015 su propia discográfica Flow Records para hacerse cargo al cien por cien de su carrera musical y apoyar nuevos talentos musicales. En 2017 realiza una aparición especial en la película La Llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, interpretando su tema Mi reina.

Henry Méndez ha logrado mantenerse vigente como uno de los artistas urbanos con mayor trayectoria y versatilidad de los últimos años adaptándose y creando nueva música constantemente. Sin duda es el artista del género que más conciertos realiza anualmente en sus giras.

Pinto ‘Wahin’, ex-jugador de fútbol profesional, que militó en el Real Betis, R.C Celta de Vigo y en el FC Barcelona. En este último formando parte del considerado mejor Barça de la historia al conseguir “El Sextete”.

En el año 2000 fundó su propia compañía discográfica: Wahin Makinaciones trabajando para artistas como CNCO, Orishas, Ruth Lorenzo , Cypress Hill o Dani Alves entre otros. En 2016 consiguió un Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de flamenco: Ámame como soy de Niña Pastori (como uno de los ingenieros de grabación del disco).

Deporte y música son las dos pasiones que siempre han inspirado su vida y cobran sentido en el método de entrenamiento revolucionario que ha creado: P13 Fit basado en saltar a la comba al ritmo de la música con espectaculares coreografías.

Algunas de sus composiciones/producciones han sido incluidas en películas de Hollywood como Fast & Furious 8 (La Habana) y Ride along 2 (Papi papi) y otras para Zumba y Strong by Zumba. Es uno de los directores musicales y creadores de la música del espectáculo MESSI10 del Cirque Du Solei.

El pasado mes de Julio lanzó su primer álbum a través de su discográfica Sony Music Latin titulado Del 13 al 1 donde cuenta con colaboraciones de artistas de la talla de Abraham Mateo, Fonseca, Lali, o CNCO.

Su último single En el descuento es precisamente dicha colaboración con Abraham Mateo.