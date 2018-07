Santi Campillo ofrece un concierto hoy en Villa África en Aguadulce

Gran éxito del flamenco fusión de Jesús Cortés en el Anfiteatro

El cantaor Jesús Cortés reunió el pasado jueves en el Anfiteatro de Roquetas a unas 1.000 personas. El artista hizo un recital acompañado al piano de Antonio Santiago y a la percusión de Antonio Santiago. A lo largo de su brillante actuación el público no paró de bailar. El flamenco fusión de Jesús Cortés gustó mucho, ya que hizo versiones de temas de Estopa, Niña Pastori, Antonio Orozco, El Bicho, etc. En un anoche muy veraniega, Jesús Cortés fue explicando cada uno de los temas que iba a interpretar y dejó constancia que sus recitales aparte de gustar mucho, son muy bailables, con lo cual parte de ese público al final siempre acaba bailando. El jueves no fue menos, y Cortés triunfó en Roquetas. Cortés un cantante que nació y se ha criado en el barrio del Quemadero en Almería. Desde muy niño supo que la música era su vida. "Con ocho años comencé a tocar la guitarra, con mi cuñado. En el cante comencé con doce años en los karaokes, hasta que un día unos amigos me invitaron a tocar en un bar en Cabo de Gata".