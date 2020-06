El rodaje de ‘Santiago Apóstol’ convirtió Sierra Alhamilla en Jerusalén hace 5 años

Hace ahora cinco años que el paraje de El Chorrillo en Sierra Alhamilla se convirtió por unos días en Jerusalén para el rodaje de la película Santiago Apóstol que dirigió Alan Coton y que produjo el gallego, afincado en Estados Unidos, José Manuel Brandariz. Se consiguió un reparto de lujo para la película, con actores muy conocidos en España y Latinoamérica, ya que la mayoría trabajaban en telenovelas de éxito.

El rodaje en Almería concluía el rodaje y todo el equipo se trasladaba en junio a Galicia donde se incorporó la actriz Ana Obregón. Se rodaron escenas en una playa de Almería, y en los antiguos decorados de la película Exodus en Pechina.

El actor Julián Gil que interpretaba al apóstol Santiago, vivía hace cinco años un gran momento como intérprete ya que acababa de terminar la novela Hasta el final del mundo. Gil señalaba a Diario de Almería que “la experiencia es fascinante, interpretar y protagonizar la vida del apóstol Santiago pienso que puede ser el sueño de cualquier actor. Es un gran personaje de la historia, y aparte de un sueño se convierte en una gran responsabilidad”.

Gil, que era muy conocido en España, afirmaba que ya en 2009 estuvo interpretando Valientes en España. “Estos paisajes son increíbles. La película será un éxito seguro porque cuenta una historia que está muy bien escrita; el ambiente que se respira en Almería es maravilloso junto al vestuario y hay técnicos y extras de Almería que son muy buenos. El paisaje acompaña”.

El actor destacaba el reparto de lujo que tiene la película. “Brandariz ha conseguido reunir un reparto fabuloso con actores muy conocidos”. Gil estuvo poco tiempo antes en Jerusalén para preparar su personaje. “Hice un extenso recorrido durante diez días y viendo el paisaje de Almería no tienen nada que envidiar. Debe haber pocos lugares en el mundo con tanta similitud con Jerusalén, ese lugar es Almería”.

Otra de las grandes actrices que participaba en el rodaje fue Anastasia Mazzone, una venezolana que interpretaba a Marta en la película. “He hecho mucho teatro en Francia porque viví allí 20 años, pero soy actriz de telenovela. Ahora vivo en Miami”. Con respecto a su participación en Santiago Apóstol, Mazzone apuntaba que “estoy muy feliz en Almería y es una experiencia maravillosa trabajar en esta película”. Mazzone subrayaba en el set de rodaje que “cuando llegué a Almería lo único que conocía era a David Bisbal. Estuvimos en la Isleta del Moro, y eso era para morirse. Nos queríamos quedar allá. Estoy feliz y sé que va a ser una gran película, aparte de una gran experiencia para mí”.

La actriz mexicana Ana Lorena Sánchez interpretaba a María Magdalena en la película. “Para mi es muy especial rodar en Almería”. La actriz que acababa de rodar Tierra de reyes destacaba “el gran equipo que trabaja en la película que lo hace con mucha entrega y luego se respira un ambiente excepcional”.

Scarlett Ortiz hacía el papel de la Virgen María en la película de Alan Coton. “Empecé haciendo telenovelas y hace años me fui de Venezuela y vivo en Miami. Ahora me encuentro en España, y estoy contenta porque hago el papel de la mamá de Jesús. Me siento muy honrada y hacer este papel para mi es una bendición”.

La popular actriz Ivonne Reyes se mostraba encantada de regresar a Almería después de muchos años. “Estoy muy feliz de volver a esta tierra, y a estos paisajes tan bonitos. Luego cuento con unos compañeros de reparto que son muy buenos actores. Realmente muchos de ellos no son conocidos en España, pero gracias a esta película van a llegar a los hogares de millones de personas”.

Roberto Manrique, actor ecuatoriano, conocido por haber participado en varias telenovelas, interpreta a San Juan. “La película es un proyecto muy interesante en el que da gusto participar, debido sobre todo al elenco de actores y actrices que trabajan”.