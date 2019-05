La almeriense Sara Fernández lleva doce años en la Compañía Nacional de Danza

Lleva 12 años como bailarina de la Compañía Nacional de Danza. En septiembre del pasado año ascendió a la categoría de solista. Sara Fernández López (Almería, 1985) atraviesa un momento artístico único, cargada de ilusiones y con proyectos de cara al futuro. Cuando la dejan las giras y sus actuaciones se escapa a su Almería natal para recargar pilas.

“Estudié la primaria en el Colegio Azcona y luego el Bachillerato lo hice en el IES Alborán”, recuerda Sara Fernández. Luego con nueve años comenzó en el Conservatorio de Danza Kina Jiménez de Almería. “Estuve hasta 5º de Grado Medio, aunque antes ya era nadadora. A los ocho empecé a nadar y participé en campeonatos de Andalucía y de España en natación”, sostiene.

Todavía recuerda las actividades extraescolares, donde la apuntaron sus padres para aprendiera a bailar sevillanas, aunque realmente tampoco era lo que le gustaba, puesto que se pasaba más tiempo tumbada en un banco que bailando. “Cuando me inscriben en el Conservatorio de Danza, tampoco es que me hiciera mucha ilusión estar ahí. Hubo un momento que incluso estuve a punto de dejarlo, pero mi hermana me animó a que continuara”, rememora esta joven artista.

Está claro que la danza no es algo vocacional en Sara Fernández. “Con 17 años hice las pruebas en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. Me aceptaron, pero me bajaron un curso para equiparme con la gente de Madrid. No fue fácil, pero había una asignatura que era el taller coreográfico que me gustaba muchísimo porque nos preparaban para hacer actuaciones a final de curso. Tuve la suerte de participar en una coreografía de Ricardo Franco y en ese momento logré mucha más confianza y me sentía más segura”.

En el año 2006, Europa Danse ‘06 viene a hacer audiciones a estudiantes del Conservatorio y me cogieron a mi junto a otros compañeros. Estuve varios meses en Europa Danse ‘06 bailando por Suiza y Francia. Luego hizo las audiciones para la Compañía Nacional de Danza 2 y se quedó en la lista de reserva.

Tras Europa Danse '06, estando Sara en Francia la llama Tony Fabre, para que se incorporara a la Compañía Nacional de Danza 2, siendo el director general de ambas compañías Nacho Duato. Precisamente Duato le comunicó que en 2010 pasaría a la Compañía Nacional de Danza. “Realmente Duato ya se había marchado cuando yo me incorporo”.

En 2011, José Carlos Martínez pasa a dirigir la Compañía Nacional de Danza. Y ahora en septiembre toma las riendas Joaquín de Luz. Sara Fernández ha regresado recientemente de Bogotá donde ha protagonizado Carmen de Johan Inger. “También he estado junto a mi compañero de Israel, Erez Ilan en una gala en Pluie d’etailes en Francia.

Ahora se marcha de gira tres semanas a Francia con la Compañía Nacional de Danza donde baila en Artifact Suite y Enemy in the figure.