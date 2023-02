Sarah Thomas presentó su novela ‘Saraneo’ en el Castillo de Santa Ana

La escritora roquetera Sarah Thomas presentó su última novela Saraneo, ganadora del II Premio Literario Mil Palabras +& Woman de la editorial Mil Amores, en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. La autora estuvo acompañada por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, así como del concejal de Cultura, Juan Carlos Muyor.

Amat se mostró encantado de acompañar a Sarah Thomas en un día tan importante como era la presentación de su última novela y además hacerlo en su tierra. “Nosotros nos sentimos muy orgullosos del camino que llevas en la literatura. Esperamos que en el futuro continúes con tus éxitos. Es una alegría ver esta sala del Castillo de Santa Ana repleta de público”.

Fueron unas 100 personas la que quisieron estar junto a Sarah Thomas en un día tan importante. La escritora dio las gracias al publico por acudir al acto, ya que aseguro “no sabéis lo importante que es para un escritor llenar una sala, y que hayáis venido, porque podíais estar haciendo otra cosa, y sin embargo, os habéis decidido a acompañarme”.

La novela cuenta una historia romántica con todos los ingredientes de las series coreanas, donde el destino y el primer amor son las claves de la trama. Fue una presentación muy distinta a lo que se realiza habitualmente, donde Sarah Thomas dio algunos detalles y simbolismos de la novela.

Seguidamente, Sarah Thomas explicó que “en la novela nada es casual y hay símbolos ocultos”. Al respecto de ello subrayó que “en Corea cuando salen los amigos suelen tomar cerveza y pollo frito. Eso se ve en todas las series coreanas. Una bebida muy típica de Corea es el soju y la nieve es el símbolo de amor eterno en la cultura coreana. La abuela es el ser todopoderoso en cualquier serie coreana. Son palabras que aparecen en esta novela”.

La novela la protagonizan Lili que es el amor de infancia de Henry. La ha buscado durante años y conserva en su bolsillo el amuleto que le regaló aquel verano. Mientras sobrevuela Madrid por última vez antes de empezar una nueva vida, no puede evitar preguntarse dónde estará.

‘Saraneo’ tiene todos los elementos típicos de una serie coreana: unos protagonistas separados por el destino, unos secundarios con mucho carácter, un día de nieve, un candado en la Torre Namsan, una familia coreana tradicional, una villana y un amor predestinado. La historia atesora los ingredientes necesarios para que Henry y Lili vuelvan a encontrarse. Los amuletos serán claves para ese feliz reencuentro entre los protagonistas.

Sarah Thomas ya está preparando una nueva novela en su genero preferido como es la novela policiaca sobre un asesino en serie. “Cuando empece a escribir lo que me gusto el thriller, el hecho de jugar con los personajes, de hacer tramas secundarias. Me encanta la doblez del personaje, cuando no es bueno ni es malo, y quiero descubrir porque actúa así”, subrayó.