Los Secretos hacen un recorrido por cuatro décadas de su música

Los Secretos volvieron a Roquetas de Mar y triunfaron. Con un lleno absoluto, el Teatro Auditorio recibió a esta banda que celebra sus 40 años sobre el escenario. Fueron casi dos horas de recuerdos y emociones. Los Secretos tienen un sello muy personal en su música, y el público lo agradeció con sus aplausos.

Con el recuerdo del tristemente desaparecido Enrique Urquijo, sobre el escenario, Álvaro Urquijo, Jesús Redondo, Ramón Arroyo, Juanjo Ramos y Santi Fernández dejaron constancia de un directo fantástico, de los mejores que se pueden escuchar en este país, y donde interpretaron una serie de canciones, muchas de ellas, muy conocidas por todo el público.

Fueron casi dos horas donde sonaron los grandes temas de la banda madrileña

El inicio del concierto lo hicieron con la canción No digas que no, al tiempo que Álvaro Urquijo daba las gracias al público por asistir al concierto, en un año donde celebran cuatro décadas en la música. Quiero beber y No se si se acuerda fueron los dos temas que sonaron seguidamente en Roquetas de Mar.

El público aplaudía cada una de las canciones que iban sonando en el escenario. Ya me olvidé de ti y Amiga mala suerte fueron los dos temas que se pudieron escuchar por parte de la banda madrileña. "Hay una clara influencia en nuestra música de las rancheras, que viene dada por nuestro abuelo que nos ponía esa música cuando éramos niños". Por ello, Los Secretos cantaron el tema Echame a mi la culpa.

"Los Secretos no serían posible sin las canciones y la impronta que dejó en el grupo mi hermano Enrique. Por eso vamos a cantar una canción que era su favorita como Aunque tu no lo sepas", dijo Álvaro Urquijo, entre los aplausos del público. Luego continuaron con canciones tan conocidas como Cambio de planes y Calle del olvido.

Cuando iban a cantar Ojos de Gata, Álvaro Urquijo explicó como esa canción tiene dos finales distintos según la canten Los Secretos o Sabina. "En 1991, mi hermano Enrique y Sabina en una de esas noches que estuvieron juntos hicieron un experimento con el tema Ojos de gata, donde Sabina le daría al tema un toque ranchero titulándolo Y nos dieron las diez. Cada uno al tema le dio un toque distinto, con un final distinto y una música distinta". En el ecuador del concierto, Los Secretos continuaron con Ponte en la fila y Adiós tristeza. La canción más escuchada del grupo a lo largo de la historia también sonó en Roquetas de Mar y llevaba por título Pero a tu lado. Y no amanece, Buena chica, Te he echado de menos y El Bulevar de los sueños rotos que también popularizara Joaquín Sabina cerraron un concierto intenso.

Pero el público quería más. Los Secretos tras marcharse del escenario volvieron para cantar Agárrate a mi María, Ojos de perdida y Déjame, una canción muy coreada por todo el público. Y de nuevo abandonaron el escenario. Y de nuevo regresaron para de una manera brillante acabar la noche con Otra tarde y Sobre un vidrio mojado.

El público salió del Teatro Auditorio encantado de haber disfrutado de un gran concierto de uno de los grupos que ha hecho historia en la música en España. Sin duda, un concierto para recordar en una noche única.