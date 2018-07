Carlos Segarra encabeza el cartel del XX Festival Almeriblues de Roquetas

La concejala de Cultura de Roquetas de Mar, María Dolores Ortega presentó ayer una nueva edición del Festival Almeriblues que se celebra este viernes a partir de las 22 horas. La edil estuvo acompañada por Santiago Gallego de 4Rosas Producciones, que organiza el Festival y del cantante Carlos Segarra, que participará en este Festival, que es gratuito y se celebra en la explanada del Faro de Roquetas de Mar.

Con motivo del 20 aniversario, este año el Festival Internacional de Blues Almeriblues 2018, se viste de gala invitando a uno de los mejores cantantes de rock como es Carlos Segarra, líder y vocalista de Los Rebeldes, que en este caso viene en su versión más bluesera. La sorpresa de este año es la actuación del estadounidense Ike Cosse con su Blues Band, una de las mejores voces y guitarra del Blues estadounidense.

Estarán acompañados en el cartel por el grupo Walking Blues, procedentes de Málaga y caracterizados por su gran Rithm&Blues que deleitarán con su conocido estilo. Abrirán el cartel el grupo Los AMPS con su Surf Rock, Boogie Rock y Rockabilly más fresco de España.

En los 20 años de este festival han pasado por su escenario más de 90 bandas de Blues siendo uno de los festivales más longevos de España y está patrocinado por el Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y esponsorizado por Cruzcampo. El festival tendrá lugar el viernes 20 de julio, a las 22 horas en la Explanada del Faro de Roquetas de Mar, y será de carácter gratuito.

Carlos Segarra llega al Almeriblues con su grupo 'Segarra inn blues'. Durante los años 70, Segarra creció escuchando el blues rock, glam rock y un montón de canciones que marcaron su vida.

Tras cinco años con el proyecto de 'Segarra inn blues' aparcado en el garaje, junto con Jesús Martínez Girona a la batería y Jero Martínez Abarca al bajo y contrabajo han puesto apunto una locomotora de ritmo y blues.

Con un repertorio que combina temas antiguos de Rebeldes en la onda del blues, adaptaciones de clásicos del género en castellano y unas buenas versiones en su idioma original, Carlos Segarra hará pasar una buena noche en Roquetas de Mar.

Por su parte, Isaac 'Ike' Cosse es un guitarrista, armonicista y vocalista originario de Jackson (Michigan, Estados Unidos), considerado el mejor escritor de letras de blues vivo. Lo han llamado el "Bukowski del blues", por el tono tragicómico de sus letras, así como temas polémicos habitualmente ignorados en el blues tradicional.

Considerado como un auténtico bluesman, o el más original compositor de blues de la actualidad, le han denominado como el próximo Bobby Blues Bland, y escribe sus canciones y hace una mezcla de material original y blues clásico de grandes del género como B.B. King, Albert King, Jimmy Reed o Elmore James, entre otros.

Cosse ha dirigido la banda Coldbloods en el área de la bahía de San Francisco durante los últimos 20 años. En 1995 publicó su primer álbum, The Spot Is Hot, editado en su propio sello discográfico. Desde entonces ha grabado para la discográfica de Londres JSP Records los álbumes The Lowdown Throwdown (1997) y Cold Blooded World (JSP, 2000). Y en estos momentos está girando por España.

Los AMPS es una banda de western swing, country, rockabilly, jump blues, boogie woogie y música surf. Hacen temas propios y también versiones. El grupo lo forman Damián Gómez, guitarra y voz; Frank Mora, contrabajo y Nicolás Huguenin, batería.

Finalmente, Los Walking Blues es una banda nacida en Marbella proveniente de otras bandas: Hot Gamblers, Moolchers Trio. Los componentes de la banda son Víctor 'Elmore' Sánchez, Guitarra y Voz, Paco Ginés (Epi), Bajo y Andy MacKechnie, Batería. El arranque de los Walking Blues se produce a raíz de la colaboración entre Víctor Sánchez y Cambayá records que acaba con la edición del primer trabajo para el sello malagueño Lost To The River.

Los Walking Blues ejecutan un show basado en la música norteamericana de mediados del siglo XX, principalmente de influencia afroamericana. Es por ello que hay mucho Rythm & Blues, Blues, R&R clásico, Country, Funk'n'Roll, Rockabilly, Swing, todo ello aderezado con un poco de humor y un repertorio de más de 50 temas.

El repertorio está formado temas originales en español e inglés y adaptaciones propias de clásicos. Un cartel de lujo para un Festival consolidado.