Sensi Falán presenta ‘Donde el mar me lleve’, su nuevo disco, en el Teatro Apolo

La voz de Sensi Falán inundará el Teatro Apolo de la ciudad de Almería, donde hoy sábado, 27 de abril, a las 21 horas, presentará el cuarto disco de su carrera, titulado Donde el mar me lleve, con el que la cantautora almeriense, nacida en el barrio de La Chanca, navega en busca de sus raíces, a través de una ventana abierta al mar azul, escenario siempre presente en su vida.

Once canciones, once historias en las que Sensi Falán desnuda su corazón para mostrar la fragilidad, el dolor de la soledad, los amores perdidos, los recuerdos de su niñez y los sueños que la impulsan a seguir viviendo. Once canciones que reflejan su compromiso feminista, preocupada por la violencia de género, las desigualdades sociales, la infancia o las guerras.

Estará arropada por una banda, compuesta por cinco músicos de lujo: el guitarrista Carlos López, que, además, ha sido Arreglista y Director Musical de la producción discográfica, Chochi Duré, a la guitarra y al acordeón, Zeke Olmo, a la percusión, Alejandro Tamayo, al bajo y Ramón García, al piano.

Además de la banda, la artista estará acompañada de importantes y reconocidas voces almerienses: su hermanas Toñi y Ana Falán, César Maldonado, Mar Hernández y José Ángel Fiallo, con quienes cantará a dueto algunas de las canciones de su nuevo disco, o recordará temas míticos de sus anteriores trabajos.

Las entradas, que tienen un coste de 12 euros, están a la venta en la plataforma de venta anticipada del Ayuntamiento de Almería, o en la taquilla del Apolo, el mismo día del concierto, una hora antes del comienzo.

El disco ya puede adquirirse de manera anticipada, y hasta el 7 de mayo, de manera online en wkm.is/sensifalan,