Sergio Dalma repasa las grandes canciones italianas en Roquetas

Noche de música italiana con un Sergio Dalma entregado y con un público que disfrutó de la cercanía del cantante en el concierto ofrecido el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. El artista llegaba con su nuevo disco Vía Dalma III hasta Roquetas, un lugar que Dalma incluye en cada una de sus giras, y donde el público muestra su calidez.

El sábado, Sergio Dalma estuvo dos horas sobre el escenario con un repertorio de 26 canciones, donde arropado por unos excelentes músicos hizo un repaso por sus grandes temas de la canción italiana y también hubo tiempo para escuchar los temas que han hecho famoso a este artista de la eterna sonrisa.

Dalma, muy cercano con el público, bajó cantando varias veces al patio de butacas

El concierto que reunió a unas 1.000 personas comenzó con Toda la vida, para continuar con Necesito una amiga. "Mucha gente decía pero no va a venir este año Sergio Dalma a Roquetas. Siempre venimos al principio de la gira, este año hemos venido al final. Hay gente a la que esto no le ha gustado y no ha venido, pero estamos los mejores, estamos en familia", dijo.

"Estamos viviendo unos tiempos en lo que todo pasa muy deprisa, y esto lo marcan las redes sociales. Las redes sociales hacen que todo vaya demasiado deprisa. Nosotros somos de una generación distinta, llegábamos de la escuela, tomábamos la merienda y salíamos a la calle. Jugábamos e incluso nos peleábamos, y éramos felices", comentó Dalma.

"Algo que nos acompañaba en aquella época era la radio. Todas las abuelas escuchando por las tardes la radionovela o aquellas canciones italianas que marcaron una época que sonaban en esa radio", subrayó Dalma que cantó Solo tú, Mía, Te amo, Bella sin alma, El mundo y Tú.

Dalma junto a Alicia Araque interpretó Sábado por la tarde, para luego continuar el intérprete haciendo Yo que no vivo sin ti y Volare. El artista cantó una de las canciones preferidas de su último disco titulada Amores, un tema que hizo universal el cantante italiano Toto Cotugno.

Luego llegó el turno de Este amor no se toca y Será porque te amo. Fueron los momentos que Dalma escogió para bajar al patio de butacas. Solo para ti, Esa chica es mía, Bailar pegados, A buena hora y Tú y yo fue el siguiente bloque de canciones muy conocidas del artista que sonaron en Roquetas de Mar.

En esta ocasión para presentar a sus músicos lo hizo de una forma original. Dalma se fue a la cabina de control del Auditorio y desde allí se proyectaron en una pantalla las fotografías de todos los miembros que acompañan al cantante. En esta ocasión, Dalma iba acompañado por Giorgio D'Amico, guitarras y voces, Javi Parra, guitarras y voces; José Vera, bajo; Cristian Costantini, batería; Alicia Araque, voces y percusión y Miguel Ángel Collado, dirección musical.

El último bloque del concierto estuvo compuesto por canciones como Recuerdo crónico, La buena suerte, La vida empieza hoy y Gloria. Aunque Sergio Dalma y sus músicos se marcharon del escenario, en el Teatro Auditorio nadie se movía.

Luego llegó el bis, donde todos bailaron con canciones como Morir de amores, Yo no te pido la luna y la más esperada de la noche, la canción Galilea.