La actriz Silvia Munt mantiene un encuentro con alumnos del IES Celia Viñas

La actriz y directora de cine, Silvia Munt ha estado en Almería presentando su película Las buenas compañías. Tras el éxito de la proyección de la cinta el pasado lunes en el Teatro Cervantes, que estaba abarrotado, la cineasta estuvo ayer por la mañana en el IES Celia Viñas donde mantuvo un encuentro con los alumnos.

Silvia Munt se mostró encantada de poder hablar de cine con los jóvenes alumnos y tratar también sobre su película que se desarrolla en 1977, una época muy importante en España, tras la muerte del dictador. La cineasta se mostraba feliz de este encuentro y señalaba que “la experiencia ha sido maravillosa. Nadie se ha movido de su sitio, y han preguntado mucho. Les ha encantado la película y me han preguntado sobre los personajes”.

“Cuando estás en contacto con esta generación y ves como perciben y como transmiten la emoción que les ha causado la película es lo mejor que te puede pasar”, subraya Munt, al tiempo que destaca que “en esta película les ha llamado mucho la atención lo que se consiguió en 1977, de donde salíamos, porque es una realidad que ellos no han vivido”.

“A estos jóvenes les interesa el tema y los personajes le emocionan porque es la historia de una chavala de 16 años, y ellos se ven reflejados. Es muy emocionante y la reacción es buena y en el caso de los jóvenes sales muy contenta. Piensas ha valido la pena”, subrayó.

También valora la importancia de los Encuentros con Directores de Cine de Unicaja. “Cuando entré en el Teatro Cervantes, ves la sala llena y te emocionas. Encontrarte una sala llena es algo precioso. Y luego ese gran aplauso final y luego te encierras a escribir con tus dudas y tus demonios. Esa es la contrapartida de este oficio”.

Con una amplia trayectoria en el cine, Silvia Munt tiene claro que prefiere la faceta de directora a la de actriz. “Ha sido una evolución. Empecé estudiando psicología, luego me dediqué a bailarina profesional de Contemporáneo y luego hice de actriz y luego empecé a entrar en el mundo del cine. Todo es una evolución. Siempre me ha preocupado el comportamiento humano. Cuando llegó un momento de mi carrera y mi vida que hice mi primer corto, encontré un poco eso que estaba buscando, que era mi voz, mi mirada, mi manera de pensar y de ser. Era encontrarme un poco a mí misma. Ahora es lo que me permite ser feliz”.

La serie La plaza del diamante hizo muy popular a Silvia Munt. “Con 24 años hice esta serie, que fue la primera que se hizo en película y luego en televisión. Claro fue una serie que vio toda España porque entonces había dos cadenas. Eso tuvo una repercusión total y pase de ser una niña que llegaba del ballet a interpretar a un personaje maravilloso. Me da mucho placer cuando ya hace 20 años que dirijo, y he dejado de ser mirada para mirar a los demás”.

“Almería me enamoró cuando estuve hace unos años para rodar una serie y me encantó. Ahora en mayo volveré para estar unos días descansando”, sostiene Munt, al tiempo que apunta que “me encantaría rodar una película en esta tierra, aunque me lo tiene que pedir el guión”.

Munt se mostraba feliz de estar en Almería una tierra que le inspira tranquilidad, con un clima fascinante. “Me siento bien aquí, y tiene algo que ver con mis raíces también”.