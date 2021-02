Sol Ruiz: "El ilustrador no es un dibujante, es una persona que narra con imágenes"

La ilustradora almeriense Sol Ruiz acaba de lanzar el álbum ilustrado Mucho en Narval Editores. Un álbum tanto para leer en compañía como para primeros lectores. Mucho narra con humor la búsqueda de la identidad del protagonista con unas ilustraciones sorprendentes y divertidas.

“Este nuevo libro me ha servido de catarsis, lo envíe a diez editoriales hace tres años. Al año siguiente me contestaron que habían elegido la historia y que en dos años saldría. Esa obra es Mucho. Es la primera vez que hago un texto junto a mis ilustraciones”, apunta Ruiz.

La artista sostiene que “los ilustradores no somos dibujantes, el ilustrador es una persona que narra con imágenes. En el álbum ilustrado el peso entre la imagen y el texto es prácticamente el mismo. A mi la historia me surge de la ilustración. Primero ilustro y luego me surge el texto”.

El 2020 no fue nada fácil para esta ilustradora almeriense. “Hace un año comencé las obras de mi Academia, pero unos días después se paralizaron las obras”. “Luego a lo largo del confinamiento me dediqué a hacer cosas en esa academia y en verano tuve un grupo de mayores que aprendían a pintar”, apunta Ruiz.

Ruiz, todavía recuerda los últimos días de vida de su abuelo. “Me ha costado superar su pérdida, porque pasé muchas horas junto a él, y me pidió que siguiera trabajando e investigando en torno a la chumbera. Cuando muere tengo un duelo de tres años y no cogí un pincel”.

Sol Ruiz fue una estudiante brillante y una gran lectora. “Cuando decidí hacer Bellas Artes lo que más me gustaba era la pintura. Desde niña siempre quise hacer películas de dibujos animados. Estuve en Granada colaborando con tiendas de cómic, me metí en el mundo de la fantasía e incluso tocaba el piano”, rememora.

“Cuando salí de Bellas Artes, me di cuenta que en Ilustración apenas había mujeres. Me hice restauradora pictórica y además me gustaba mucho. Estuve trabajando en Granada y en Cuevas del Almanzora. Y cuando llegué a Almería me encontré que aquí no había nada que restaurar. Y entonces dos amigos me llamaron y empecé a dar clases de pintura. Eso hace ya trece años”, sostiene.

“En ese tiempo no me había encontrado todavía. Tengo mis niños, pero lo que me daba oxigeno eran mis clases. Cuando fui madre paré un poco, pero Mariquina Ramos me llamó para participar en el proyecto de Platero y yo, algo maravilloso y que fue precioso. Eso me permitió volver al estudio y ponerme a pintar para ese gran proyecto, que tiene un excelente catálogo”, recuerda Sol Ruiz.

La artista Sol Ruiz, que tiene una gran capacidad de trabajo y eso lo pone de manifiesto en la gran cantidad de actividades que puede llevar adelante. “Cuando el ilustrador es el autor el libro queda más redondo”, confiesa esta gran ilustradora, que es incansable cuando se pone a crear.

Una de las personas que más influyó en Sol Ruiz para que se dedicara al arte fue su abuelo, Juan Ruiz Miralles. “Monté un pequeño estudio en Enix, donde mi abuelo tenía su museo. Ahí empecé a pintar con mucho color, sobre todo cactus”.

“Un día me decido a incluir la chumbera en mi trabajo, pero muy poca, mi abuelo utilizaba mucha más. Juan Manuel Martín, director del Museo de Arte, me pidió si tenía algo para exponer y le indique que estaba trabajando en una línea parecida a la de mi abuelo. Naturalezas dictadas es la muestra que voy a exponer en septiembre de este año. Mi abuelo me pidió que siguiera esa forma de trabajar que el tenía, y esta exposición será como un homenaje a él”, sostiene.