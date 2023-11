Sol Ruiz: “Lo que está oculto y lo que nos da un poco de miedo genera curiosidad”

Sol Ruiz presenta hoy viernes a las 19 horas en la Biblioteca Villaespesa su nuevo libro titulado El libro secreto de los vampiros publicado por la editorial almeriense Libre Albedrío. Esta presentación va acompañada de una exposición de algunas ilustraciones más representativas del libro, unas 27 obras, que se puede visitar desde el pasado 31 de octubre en dicha Biblioteca y estará abierta al público durante todo este mes.

Esta gran ilustradora y pintora almeriense explica cómo surgió la idea de hacer este libro donde es autora del texto y las ilustraciones. “En el verano de la pandemia me planteé escribir el libro tras ver una exposición sobre Nosferatu en Madrid. Quise hacer una pequeña historia de vampiros, porque me encantan las películas y las novelas de vampiros. La idea inicial era un álbum ilustrado, más pequeño, pero ha salido una obra con otro enfoque y más voluminosa”.

“Tiene más de 80 páginas porque he investigado mucho sobre los vampiros. En la antigua Grecia ya aparecen figuras relacionadas con la sangre, enfermedades y volver a la vida. Eso es a lo largo de todos los periodos y en todas las culturas. Me he encontrado vampiros en África y en América”, sostiene.

Sol Ruiz cuenta su vínculo con el personaje de Nosferatu. “Fue en Granada en mi época de universitaria. Tenía un profesor de ilustración que se le ocurrió un viernes a las cuatro de la tarde ponernos la película de Nosferatu, en blanco y negro y mudo. El grupo de amigos decidimos irnos a tomar café y no verla. A los pocos días nos puso un examen sobre la película. Nos miramos todos y pensamos qué vamos a escribir. Saqué mi vena de escritora y le conté en tres folios una auténtica tesis de aquella película. Me puso la mejor nota de la clase”.

“Después he visto la película en diferentes versiones, algunas con colores diferentes y distintas músicas. Le he rendido homenaje en este álbum ilustrado a la película Nosferatu. Esta obra da mucha información sobre los vampiros, tipos de vampiros y los vampiros a lo largo de la historia”, sostiene Sol Ruiz, que ha hecho un estudio sobre los vampiros, ofreciendo una de las mejores obras con unas ilustraciones brillantes y muy originales.

El libro secreto de los vampiros es un libro recomendado para niños y niñas desde siete años. Ruiz sostiene que “es un libro para niños curiosos, dado el contenido puesto que tiene una parte histórica y otra parte de ficción. Al final del libro he incluido un test para ver si uno es vampiro o no”.

Pero en el libro no solo hay vampiros, también hay vampiresas. “He hecho una tesis vampírica”, sostiene Sol Ruiz, mientras sonríe. La ilustradora y escritora ha creado un nuevo género denominado ‘terror cuqui’, “ya que las ilustraciones dan miedo, pero son muy cuqui, dado que las figuras aparecen con la cara muy redondeada”. “Desde el principio lo enfoqué para el público infantil, y no quería hacer algo que diera mucho miedo”.

“La figura del vampiro siempre despierta curiosidad. Lo que está oculto, lo que está en la sombra, lo que no conocemos y lo que nos da un poco de miedo genera curiosidad. Hay que generar curiosidad en los niños para que lean”, apunta Ruiz.

Otro detalle que presenta esta obra editada por Libre Albedrío es la textura en su portada. “Realmente parece un libro antiguo y la sensación que da al tocarlo es algo que no se puede describir”. Sol Ruiz tiene varios proyectos de cara al futuro. “Tengo un proyecto más personal y luego otra propuesta que quiero enfocarla, porque me tengo que documentar”. De momento, la ilustradora continúa trabajando y haciendo lo que le apasiona.