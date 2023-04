Solazo Fest inunda de alegría y color su primera gran noche de conciertos

Después de una primera jornada extra añadida este año, como una fiesta de bienvenida con dj’s, Solazo Fest vivió en el Recinto de Conciertos del Ferial el segundo de sus tres asaltos, el primero de grandes actuaciones. Concretamente, la jornada ‘urbana y actual’, con nombres propios tan destacados como los de Justin Quiles y Ana Mena, escoltados a la perfección por Keen Levy, Saiko, Henry Méndez o Danny Romero y completados, desde primera hora, por F.Salinas, Extensores Automáticos, Als, Antón Cortés, Miguel Sáez con Mario Mendes, Adri-M y Noyrey, y con el cierre a última hora de Mike Morato.

Catorce horas de música repleta de ‘dembow’ y bases contundentes para hacer bailar a los miles de asistentes al ritmo de electrolatino. Solazo Fest está organizado por Kuver Producciones y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Francisco Javier Ferrer Salinas, más conocido como F. Salinas fue el encargado de abrir la tanda. El artista almeriense es un exponente más de la cantera de voces urbanas que tiene la ciudad. A continuación, Extensores Automáticos, uno de los ganadores del concurso de bandas, demostró sus buenas maneras más cercanas al rock con matices de ska, reggae y rap.

Als y Antón Cortés recuperaron ‘el flow’ para la llegada de Miguel Sáez (acompañado por Mario Mendes, Adri-M y Noyret). El de Chiclana de la Frontera demostró galones de vieja escuela en eso de mezclar reggaetón con toques del sur.

Con el recinto cada vez más repleto y con el ambiente caldeado (y eso que el sol dio una tregua e incluso regaló algunas gotas refrescantes, Danny Romero convención y de qué manera a un público que no dejaba de cantar sus canciones tanto desde la zona de ‘front stage’, como la general y las dos zonas elevadas de los laterales.

Por su parte, Henry Méndez triunfó no sólo con temas propios como Rayos de Sol, Mi Reina, Pa que lo Bailes o el recuperado y remozado El Tiburón de sus tiempos de Proyecto Uno, sino que su actuación tuvo guiños a numerosas artistas, desde Estopa a Quevedo, de ‘Danza Kuduro’ hasta el mismísimo ‘Ave María’ de David Bisbal.

Después de ser el artista invitado a la presentación a medios del festival hace diez días junto a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que no dudó en pasar por Solazo Fest, había ganas de la actuación de Keen Levy y almeriense correspondió con un concierto lleno de energía aflamencada y toques de bachata y urbano. Cantando con templanza, incluso se atrevió a momentos más íntimos con guitarra flamenca a solas o subiendo al escenario a una decena de seguidores con los que bailó las dos últimas canciones.

De flamante trayectoria ascendente toda vez que Quevedo lo destacó como uno de sus artistas preferidos del momento, Saiko aportó complementos sonoros al abanico de opciones de la jornada con una tesitura aguda bastante diferencial y especialmente por el uso de bases más cercanas al triphop y la electrónica, dejando todo listo para la actuación más esperada de la noche.

Ana Mena salió a escena con la energía habitual, con un derroche en el baile que, sin embargo, no le impide mantener una afinación infalible pese a la entrega en todas y cada una de las coreografías. La malagueña presentaba su reciente Bellodrama y abrió con temas tan pegadizos como Me he pillado X Ti, Un beso de improvisto o Sólo.

Con una banda al completo tocando en directo y un cuerpo de baile de media docena de integrantes, fue el show más visual de la noche junto con el de Justin Quiles, conquistando a todos los presentes en la segunda parte del concierto con las más que demandas A un paso de la Luna, Las 12 o Música ligera, con la que cerró su actuación.

También mucha expectación para recibir al artista norteamericano y portorriqueño Justin Quiles, cabeza de cartel y con derroche de fuegos y humos. Su reggeatón y sonido latino se mezcla con esa escuela más americana del hip hop y toques de trap, además de añadir algunos pasajes de electrodance que hicieron que el público lo entrega todo en temas como Loco, Colorín colorado, Si ella quisiera o Aeiou.

El cierre al escenario principal vendría de la mano de Mike Morato, uno de los mayores expertos en mashup del momento. Por su parte, en el Escenario Camaleón la música no paró en toda la jornada con Miss J, Pierre May, Mekyss DJ, Blue Berry Disco, Pedro Xoria, Tira y Afloja, Dj Hoso, Óscar Gil, John B y Fixi DJ.