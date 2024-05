Solazo Fest pone a bailar y cantar a miles de personas en un día de grandes éxitos

Con un menú de éxitos comerciales indiscutibles como Aserejé con las Ketchup, No te vistas que no vas de K-Narias, Que la detengan con David Civera, Nochentera con Vicco, Duro de pelar con Rebeca, ‘cantaditas’ remember que forman parte de la memoria colectiva de los años noventa y principios de milenio con New Limit, Doble Vision, Clublanders o Dee & La Luna, A mí de Rels B o Bailando por ahí de Juan Magán no es extraño que la segunda jornada de Solazo Fest fuese toda una fiesta de celebración popular, poniendo a bailar y cantar a las miles de personas que durante tres días están llenando el Recinto de Conciertos del Ferial.

Si el viernes dejó claro que el público tenía ganas de Solazo Fest, lo del sábado fue la confirmación absoluta de ello y también de que Solazo Fest ha encontrado su propia identidad teniendo como principal secreto tanto la diversidad de la propuesta musical, como su amplio margen temporal, haciendo que se celebren con la misma alegría las miradas a la música ‘remember’ como los éxitos más actuales. Un éxito para sus creadores, Kuver Productores, y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Sergi M y Norte Perdido cumplieron a la perfección la misión de desentumecer los cuerpos a primera hora para llegar a uno de los momentos más divertidos de la jornada, con los asistentes siguiendo la coreografía del popular Aserejé de Las Ketchup. Actuación directa y certera, como la de K-Narias que, por más que pasen los años, siguen manteniendo la máquina engrasada para hacer que el público baile con ellas.

Pop bailable más accesible y popular para la dupla de voces masculinas con Lorca, que arrasó con temas como Serpiente con tacón y Bésame en la boca, con ese punto ligeramente aflamencado, y con el siempre sonriente David Civera. El representante de España en Eurovisión 2001 recuperó toda su colección de éxitos como ese Dile que la quiero que valió un magnífico sexto lugar que ya hubiese querido Nebulossa, que, dicho de paso, no fue precisamente de las más votadas, pero sí la que recibió el mayor cariño del público y quien hizo bailar más a los ‘eurofans’. Que la detengan, Bye bye o Rosa y espinas fueron un triunfo absoluto.

De dos hombres a dos mujeres que, aunque de generaciones distintas, representan el electro pop bailable más disfrutón. Las actuaciones de Vicco y Rebeca fueron muy celebradas, más allá incluso de su Nochentera y Duro de pelar, respectivamente. Vicco lo hacía además un día después de la publicación de su esperado primer disco, que también tiene éxitos como Te quiero o Como Britney. Por su parte, Rebeca demostró su eterna juventud sin parar de bailar con otros temas como Corazón, corazón o Más que un engaño, además de múltiples versiones a su estilo.

La música de Rebeca fue ‘la mezcla’ perfecta para un tramo de actuaciones más discotequeras con ‘cantaditas’ y eurodance de los noventa como New Limit y sus Scream, Smile o In My Heart, Double Vision y sus Knockin y All Right, Clublanders y su sonoridad más trance con World of love, el show conjunto de Dee Dee & La Luna con temas como “Forever” y “When the morning comes” y una sesión con el conocido dj y locutor Dani Moreno “El Gallo”.

Todavía quedaban los dos platos fuertes del día: Rels B y Juan Magán. Rels B, después de llenar a finales del año pasado el Palau Sant Jordi de Barcelona y Wizink Center de Madrid, pisó Solazo Fest con su estilo más personal, moviéndose con soltura entre el hip hop, el trap y el R&B con canciones donde el amor, la desilusión, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños son las protagonistas. Por su parte, Juan Magán repitió el gran éxito que cosechó hace dos años, con camiseta del Almería en lo que fue el año del ascenso, con su electro latino que ha creado escuela.

Hay que recordar que Solazo Fest cuenta también con un segundo escenario para artistas emergentes por el que el sábado pasaron Apls Music, Sergi M, Pierre May, Moisés Castillo, Andy Miralles, David Mattz, Rubén Ventura, Kap Félix y Zarpi. El sábado fue una jornada inolvidable puesto que hubo momentos de cierta nostalgia con la música.

Solazo Fest es una iniciativa que forma parte de la programación de la ‘Primavera Cultural’ del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la organización de Kuver Producciones, empresa almeriense que posee la experiencia de haber organizado todas las fiestas de la primavera de Almería la última década, y la colaboración de Costa de Almería y Diputación Provincial.