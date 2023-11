Sole Giménez: “He luchado por tener una personalidad mucho más allá de Presuntos Implicados”

La cantante llega esta noche a las 21 horas al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con su nueva gira Celebración. La artista festeja 40 años de trayectoria y para ello ofrece un recital con grandes canciones tanto de su época con Presuntos Implicados como de su carrera en solitario. En Roquetas no dejarán de sonar temas como Cómo hemos cambiado, Alma de Blues o Mi pequeño tesoro.

-Celebras 40 años en la música. ¿Cómo te sientes en estos momentos?

-Me siento muy contenta de poder celebrarlo. 40 años en la música con todo lo que ha cambiado la profesión y todo lo que ha pasado en este país no es nada fácil ya que son muchos años. Me siento contenta de poder seguir aquí celebrándolo con el público. Es el mejor regalo que uno puede tener.

-Canta Cómo hemos cambiado. ¿Cómo ha cambiado Sole Giménez desde sus inicios?

-Me he hecho un poquito mayor y eso significa que cambias muchas cosas en la vida, y si no cambias, tienes un problema. He cambiado a mejor, porque te haces más consciente y más serena.

-Ha sacado un doble álbum con las grandes canciones tanto en solitario como con Presuntos Implicados.

-El disco recoge el concierto que dimos en febrero de este año en Valencia, donde conté con grandes invitados. Hice un repaso por los 40 años, deteniéndome en los grandes temas tanto en la etapa de Presuntos Implicados como en mi etapa en solitario.

-Son pocos los artistas que llegan a celebrar cuatro décadas en la música.

-Pocos, muy pocos, porque la vida y la industria va expulsando a la gente. A este país le cuesta reconocer en general a los maestros, solo se quiere gente joven, y eso hace que haya gente que se quede en el camino. Es una suerte poder seguir aquí, y me considero una superviviente, una corredora de fondo.

-Desde niña llevaba la música en vena. Forman el grupo Presuntos Implicados y luego continúa en solitario. ¿Cómo ha vivido su etapa en solitario?

-Yo he luchado por tener una personalidad mucho más allá del grupo, que fue tan importante en mi vida y fue mi escuela. He luchado por tener un nombre propio y aun sigo haciéndolo. Es inevitable que el público te vea como líder de una agrupación que fue muy conocida en aquel momento y tuvo un gran éxito. Siempre me van a ligar con Presuntos Implicados y muy honrada me siento de que eso sea así.

-¿Fue difícil cerrar su etapa con el grupo?

-Fue muy difícil. Fueron muchos años y fue difícil de tomar la decisión, porque el ambiente era irrespirable y tenía que salir. Pero vamos que pasa en las mejores familias, pero había que buscar una solución. Lo sentí con mucho dolor, pero era la decisión que había que tomar.

-En esta gira imagino que incluye todos sus grandes éxitos. ¿Qué tres canciones no faltan jamás?

-Yo suelo hacer repertorios donde la gente disfrute. Disfrutas más en un concierto si conoces las canciones y en este caso el público conoce todos los temas. No pueden faltar En la oscuridad, un tema que yo hice la letra y para Presuntos fue importante porque nos abrió muchas puertas; Alma de blues es una canción que nos marcó y Cómo hemos cambiado donde cuento una historia que me ocurrió. Son canciones que suenan siempre porque cuentas un poco tu vida.

-Hay un tema que emociona y llega al corazón del público. Se titula Mi pequeño tesoro.

-Esa canción evidentemente la compuse en un momento precioso de mi vida. Estaba embarazada de mi primera hija, Alba. Fue un momento muy bonito, por eso salió la letra que salió.

-¿Ha cambiado mucho la forma de hacer y escuchar la música?

-Para los que somos artesanos de la música no ha cambiado mucho. Cuando te pones a hacer una canción coges la guitarra, el ordenador o un lápiz. Eso no ha cambiado tanto. A la hora de grabar no ha cambiado tanto, simplemente ahora se graba en digital que es mucho más rápido. Pero, la escucha y cómo llega la promoción es otro mundo totalmente distinto.

-¿Cómo ves el boom actual de ciertos géneros que están cosechando un gran éxito?

-Es música para muy jóvenes. Tengo la sensación de que los jóvenes entienden la música desde otra perspectiva, la viven de otra forma. Evidentemente, el diccionario musical es muy cortito, tanto en letras, como en acordes y armonías. Es la música de su generación y no van a renegar de ella. También digo siempre que la industria apoya eso.

-La tierra almeriense siempre la recibe con los brazos abiertos.

-Me encanta la tierra almeriense, porque siempre la he tenido cerca porque soy de Murcia. Creo que es uno de los mejores sitios donde vivir en este país.

-¿Los años 80 son inolvidables y los mejores en la música?

-No me quedo con una década solo. En los años 60 que yo nací había una música maravillosa, en los 70 había increíbles grupos, en los años 80 hubo una gran eclosión en España y los 90 fueron maravillosos. Por edad, la música de los años 80 y 90 son mis éxitos, pero reconozco que música buena ha habido en todas las épocas, menos en esta que me cuesta encontrar, pero también creo que hay gente buena.