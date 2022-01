Soledad Pedrosa lanza un libro sobre la música en la obra de Julio Verne

La soprano almeriense Soledad Pedrosa acaba de publicar el relato musical La música en la obra de Jules Verne (1828-1905) publicado en Círculo Rojo. Este trabajo aborda la presencia musical en la vida y obra de Jules Verne, generalmente desconocida, a través de canciones y operetas compuestas en su juventud, así como de los más representativos relatos y novelas en los que subyace la música y se muestra su pasión por esta.

El análisis de un cuento totalmente dedicado a la música, Monsieur Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-Bémol, pone de relevancia el intenso conocimiento musical del escritor en aras de constituir una útil herramienta para los estudiosos de la obra verniana desde una perspectiva exclusivamente musical.

En la aproximación a la obra de Verne, deben destacarse las aportaciones del filósofo francés François Raymond sobre máquinas musicales y las efectuadas por los filólogos españoles María Pilar Tresaco, Javier Vicente y María Lourdes Cadena acerca de la musicalidad y traducción de tres cuentos del escritor, entre los que se encuentra Monsieur Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-Bémol; igualmente, las interesantes referencias musicales en la web del Musée Jules Verne sobre la relación de Verne con la música.

Se trata de constatar la importante formación y vocación musical de Jules Verne, las constantes alusiones musicales en su extensa obra literaria, entre las que destacan especialmente seis novelas y un cuento musical, así mismo, el interés musical del autor por los diferentes estilos compositivos relacionados con los compositores y sus repertorios, y su exquisito conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de instrumentos musicales, especialmente el órgano.

Tras la investigación, se obtiene la conclusión de que Verne era un apasionado y profundo conocedor de la música y que, por ello, bien pudo haber dedicado su vida a este arte en vez de a su reconocido quehacer literario.

Soledad Pedrosa Pérez nació en Francia, pero es almeriense de corazón. “Mi padre es de Cantoria y mi madre de Zamora. En Francia nació mi hermana y yo. Y luego regresamos a esta tierra. Yo tenía unos diez años” señala.

“He estado mucho tiempo fuera de Almería por mis estudios, pero esta tierra es mi referente” apunta Pedrosa que explica su amor a la música. “La vinculación a la música me viene por mi padre y mi abuelo materno. Mi padre se apuntó al Conservatorio en Francia para tocar el acordeón porque siempre le había apasionado. Yo me apunté al conservatorio en Francia, puesto que en casa ya contábamos con ese instrumento”.

Cuando llega siendo una niña a Almería todavía no estaba el Conservatorio Profesional de Música actual. “Me encontré que no estaba la especialidad de acordeón. Recuerdo que iba a clases particulares con Juan Ramblas que daba clases de acordeón. En el Conservatorio tuve que elegir el piano y cuando ya tuve la edad comencé los estudios de canto en Almería y los estudios superiores los acabé en Valencia”, rememora esta gran artista.

De aquellos años donde el ambiente musical era algo normal en su casa, todavía guarda en la memoria la etapa en la que estuvo en la Coral Virgen del Mar. “Había un par de compañeras que estábamos en el Conservatorio y me animé a hacer las pruebas de acceso a canto”.

Y el día del debut tampoco lo ha olvidado. “Debuté con Dido y Eneas en el Auditorio Maestro Padilla, con una producción del Conservatorio de Música. Se hizo con mucho cariño y apoyo del profesorado. Hubo una gran implicación por parte de mucha gente. Eso era el año 2000”.

Soledad Pedrosa hace balance de estas dos décadas. “En estos 20 años hubo momentos difíciles, puesto que nos pilló la crisis de 2008 que hizo mucho daño a la cultura. Los cachés que se pagaban hace 20 años no tienen nada que ver con los que se pagan ahora. No es fácil vivir de la música, sino es también a través de la docencia. He conocido todos los teatros de España y he hecho realmente lo que me gustaba”.

La etapa del coronavirus ha sido dura para Soledad Pedrosa. “He vivido con cierta impotencia porque no podía hacer nada. Con una mascarilla es difícil poder subirse a un escenario”. No obstante, recuerda que “en marzo de 2020, días antes del encierro, comencé un master en interpretación e investigación musical con la Universidad Internacional de Valencia”.