‘Soledad’, lo nuevo de Vera GRV ve la luz como un grito a la ruptura de silencios

La artista almeriense Vera GRV ha lanzado en abierto un nuevo tema producido por STEGA y Aitor Gómez, en el que canta a la necesidad de romper los silencios que conducen a episodios de profunda soledad, con coros de Antony Z, Bea de la Blanca y Paula Breth. Así, en una balada impecablemente estructurada, melodía y letra transportan con acordes de guitarra y violín a una realidad tan incómoda como frecuente, aceptar que la incomunicación entre seres queridos genera abismos de distancia pese a estar sentados a la misma mesa.

“Hay familias que no se hablan, que se separan, que no son capaces de gestionar sus problemas y una noche mágica rodeada de amor y familia, para muchos se trata de una noche donde la soledad es la protagonista de la mesa”, explica la autora.

El nuevo tema de Vera GRV irrumpe con fuerza tres meses después de que Pobre Niña se haya convertido en todo himno del movimiento violeta, y junto a Reflejos componen los tres trabajos actualmente conocidos del proceso creativo musical SAD (V) ERA.

En esta ocasión, Vera GRV utiliza la música para tratar de llamar la atención no sólo sobre los peligros que entrañan en esos eternos silencios en el entorno familiar, sino de la necesidad de dar pasos de generosidad para no caer en el pozo de la soledad.

“Te perdonaré los males; haré como que no duele; por tal de no quedarme tirada con la soledad” susurra la joven artista almeriense en un tema que, según reconoce ella misma “compuse en mi habitación en un momento de vulnerabilidad… a veces no llevo bien la soledad y esa noche mi manera de gestionar ese miedo a estar sola fue encender el micro y grabar esto”.

El resultado de ese instante de inspiración es una balada que está disponible en todas las plataformas digitales acompañada de un videoclip dirigido por Cristina Barón, con estilismo de Elena Salvador, dirección creativa de Barón y Raúl Daniel Gómez, mezclado por Cheezie J y masterizado por Toni Anzis, con violín de Curro Curve. El nuevo tema de Vera GRV es un ejemplo del potencial creativo de un equipo multidisciplinar que acompaña a una de las voces femeninas con mayor proyección en la esfera musical.