Strad el violinista Rebelde interpreta grandes bandas sonoras en el Auditorio de Roquetas

Strad, el violinista Rebelde volvía por tercera vez al escenario del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. El sábado se pudo disfrutar de un concierto, donde el violín cobra gran protagonismo, con grandes bandas sonoras de películas. Jorge Guillén ‘Strad’ volvió a demostrar su virtuosismo con el violín, aparte de ofrecer un derroche de energía, ya que durante la hora y media de la actuación no paró sobre las tablas.

La brillante actuación de Strad arrancó con un tema muy conocido de los años 80 como era la banda sonora de la película Los Cazafantasmas a la que siguió el tema Maniac de Michel Sambello del año 1983. Era un derroche de virtuosismo sobre el escenario. Jorge siempre arropado por unos excelentes músicos como son Tania Bernaez Abad (Bajo y contrabajo), Vicente Hervás (Batería y percusión), Diego Tarango (Batería y percusión) y Joaquín Alguacil (Guitarras).

Jorge Guillén ‘Strad’ se mostró muy feliz de volver a Roquetas por tercera vez y subrayó que “estamos encantados, estamos contentos de estar de nuevo en Roquetas de Mar, en este increíble teatro”. Strad se presentó al público que acudía por primera vez a un concierto suyo. “Mi madre nos ha obligado a llamarnos así, a mi no me gusta, de hecho mi madre dice que cuando era pequeño era rebelde, incluso insoportable. Yo de pequeño hacia cosas normales como coger las llaves y echarlas por el hueco del ascensor”. Con ese gran humor característico, Strad provocó la risa entre el público.

Luego continuó con el tema Over the Rainbow, balada escrita para la película El mago de Oz, de 1939. El violín en este tema parecía ‘hablar’. Aunque la alegría llegaba con la pieza Mamma mia tan conocida en el mundo gracias al grupo Abba. Strad tuvo también su espacio para Walt Disney. “Para nosotros Walt Disney fue el gran genio del cine, cambio a muchas generaciones. Me encantaba ver sus películas en mi casa con mi hermana que es mas pequeña que yo. Teníamos un montón de películas en VHS y disfrutábamos viendo aquellas películas”, comentó.

Entre temas de bandas sonoras, Strad con sutileza incluyó dos piezas propias como eran Preludio 1995 y Danza Cale. Luego siguió con un Medley de Michael Jackson. “Si hubo alguien que consiguió a través de sus canciones que la música y el cine se hicieran uno solo fue Michael Jackson”.

Otras dos grandes bandas sonoras sonaron al compás del violín de Strad y sus músicos. Fueron las bandas sonoras de Pulp Fiction y Petry Woman. El cierre del concierto fue muy animado con la pieza Bella Chiao. Para concluir a modo de bises, el público pudo escuchar Grease y como colofón Dont stop me now de Queen. Strad el violinsta rebelde se marchaba de Roquetas de Mar muy feliz y con un largo camino por delante.