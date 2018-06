"Suelo ser algo descarnada en mis poemas, aunque ya pienso más en la escritura"

Con motivo de la celebración del VII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, Begoña Callejón Aliaga, participará el próximo sábado día 30 de junio, junto con Almudena Guzmán, Manuel Francisco Reina y Antonio Manilla, en el Faro de Mesa Roldán en Carboneras, a las 20 horas.

Begoña Callejón Aliaga, (Almería, 1976). Poeta y narradora. Licenciada en Psicología, recibió la Beca Millenium en 2010 para la creación artística de la Residencia Alcalá del Júcar. Redactora cultural del periódico Campus y ha colaborado con periódicos de la provincia de Almería, en sus secciones de literatura y opinión.

Ha publicado los libros de poesía Suicidio de libélulas, Extraña claridad, Palabras para un cuerpo de ceniza, Las putas toman sushi, Cenicienta en sangre, Locos de Altar, junto a Leopoldo María Panero y Rubén Martín, La camada feroz, Los pájaros dibujaban en mis ojos y Cuando llegan las abejas.

También ha publicado el relato ilustrado para adultos, Faula, la hora del vacío, El hospital de las muñecas y Horas hermosas para teñirlas de rojo. Sus poemas han aparecido en antologías como La antología del beso (2009), Nueva poesía y narrativa hispanoamericana del siglo XXI (2009), Y para qué más poetas (2010), Blanco Nuclear (2011), Mujeres que aman a mujeres (2012) y Sangrantes (2013). Ha sido traducida al griego, al rumano, al inglés, al esloveno y al francés.

- ¿Cómo inicias tu recorrido en la Literatura?

- Empecé a escribir a los 14 años, escribía poemas y cuentos breves. Escribía para mí, me costaba dejar a otras personas aquello que escribía. Por aquella época era muy reservada en ese aspecto. En 2006 fue cuando publiqué mi primer libro, Suicidio de libélulas. Le tengo un especial cariño a este libro porque yo hice la fotografía de la portada, como en otros posteriores. Fue un libro íntimo, muy cercano a mis sentimientos de la época.

- ¿Alguna vez te has dado por vencida?

- Intento que no. Reconozco que eso ocurre en algunas ocasiones cuando terminas de escribir un libro, piensas: ¿qué voy a escribir ahora? Pero rápidamente esa idea se esfuma de tu cabeza y se te ocurren nuevas ideas, nuevos proyectos. Es fundamental seguir escribiendo. Sin la literatura y la escritura sería difícil seguir adelante.

- ¿Cómo definirías la evolución de tu discurso poético en estos últimos años?

- Pues pienso que sí ha habido una clara evolución. Aunque los temas que aparecen en mis escritos puedan repetirse en algunas ocasiones, antes era más feroz en lo que escribía y ahora trato de ser más visual. Es decir, pretendo que aquello que publique tenga imágenes, que el lector pueda ver, pueda imaginarse lo que estoy contando. Empecé escribiendo en verso y ahora suelo escribir prosa poética la mayoría de las veces.

- ¿Reconoces en los últimos textos a la autora que hace unos años comenzó a escribir? ¿Qué queda de aquella escritora hoy en día?

- Queda la parte más visceral, eso nunca ha cambiado en mi. Suelo ser algo descarnada en mis poemas aunque ya pienso más en la escritura, ahora pienso más en darle una forma más circular a aquello que escribo.

- ¿Cómo llegas al proyecto Granada Ciudad de la Literatura UNESCO ?

- La editora de mi último libro, Hotel útero, Mariana Lozano de Esdrújula Ediciones, me aconsejó y animó a participar en ese programa. Finalmente me seleccionaron gracias a Jesús Ortega, él fue el que me facilitó ir a Óbidos (Portugal). Para mi fue toda una experiencia.

- ¿Qué te ha aportado esta nueva experiencia?

- Pues he aprendido mucho. He escrito como hacía tiempo que no lo hacía. Me puse una rutina diaria y la cumplí hasta el final. He conseguido revisar tres libros que ya estaban prácticamente escritos y he encontrado tres editoriales que posiblemente publiquen los libros para el 2019. - ¿Tienes nuevo proyecto?

- Lo más inminente es el libro que he mencionado, Hotel útero, que ya ha dado la luz a mediados de mayo. Es algo diferente a todo lo que he escrito hasta ahora, pues se trata de una narración autobiográfica en prosa. Para más adelante, por ejemplo, uno de los libros que va a salir en 2019 se titula El Robasábados, es un libro infantil para niños entre 6 y 7 años y ya estamos con las ilustraciones. Es la primera vez que escribo algo de infantil. También tengo un libro de poemas que por ahora no tiene editorial.