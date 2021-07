Una mesa redonda cierra el V Taller de Cine de Filming Almería dentro de los Cursos de Verano de la UAL

El Patio de Luces de la Diputación Provincial ha acogido esta mañana una mesa redonda como clausura del V Taller de Cine de Filming Almería ‘Del guion a la puesta en escena: la dirección cinematográfica’, que se enmarca en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería.

En la clausura han participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; los directores del curso, Enrique Iznaola e Isabel Mercader; el director de cine y docente del taller, Manuel Martín Cuenca; las actrices Elena Furiase e Irene Escolar; el actor y productor Francisco Conde; el actor Javier Pereira; y la directora de los cursos de Verano Amalia Magán.

Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine ha felicitado a la Universidad de Almería por la celebración del curso y el éxito alcanzado. “Hemos contado con uno de los mejores ponentes que podíamos tener como es Manuel Martín Cuenca y eso también ha sido clave para el éxito del curso. Este curso es una oportunidad única que tiene la industria audiovisual en Almería para poder intercambiar experiencias e investigar los distintos aspectos del cine”.

Guzmán también ha explicado que “el objetivo de este curso y el esfuerzo que hacemos desde la Diputación es fortalecer una industria almeriense que sin duda alguna que forma parte del ADN de todos los almerienses y una industria que cada día tiene más profesionales y que está exportando conocimiento fuera de nuestra provincia. Lo estamos haciendo con éxito y lo estamos convirtiendo en auténtico referente al contar con grandes profesionales aparte de la luz y de los paisajes de nuestra provincia”.

Enrique Iznaola, codirector de este curso ha agradecido a la Diputación y a la Universidad que se lleven a cabo este tipo de cursos centrados en el cine. “Dice mucho que la Diputación de Almería tenga un área dedicada al cine, es la única en España que cuenta con este área específica”. Por su parte, la codirectora, Isabel Mercader ha felicitado a los participantes en el curso y ha agradecido el trabajo realizado tanto por la UAL como por la Diputación.

La directora de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, Amalia Magán, ha agradecido el apoyo de la Diputación Provincial como patrocinadora de la programación formativa estival de la UAL. “La Diputación Provincial de Almería es uno de nuestros cuatro patrocinadores y para nosotros es muy importante seguir contando con su apoyo, en concreto, en este curso de cine. Como todos los Cursos de Verano, este Taller Filming ayuda a cumplir uno de los objetivos de la Universidad de Almería: acercarse a la sociedad a través de estudios que no están incluidos en nuestras enseñanzas regladas”.

Además, ha destacado el éxito de este taller “en el que se crea un foro de debate que permite a los alumnos preguntar y debatir con expertos en cine, en esta edición con el director Manuel Martín Cuenca”.

Mesa redonda

En la mesa redonda han participado el codirector del curso, Enrique Iznaola; el director de cine y docente del taller, Manuel Martín Cuenca; las actrices Elena Furiase e Irene Escolar; el actor y productor Francisco Conde y el actor Javier Pereira. Francisco Conde ha elogiado el gran trabajo que realiza Diputación a través de Filming Almería con una serie de cursos de formación a lo largo del año que son un referente a nivel nacional.

La actriz Irene Escolar ha mostrado su total apoyo a todo lo que se haga por la formación en el mundo del cine. “Me encanta poder venir a Almería y ver a tanta gente de distintas edades que han participado en este curso”. Elena Furiase ha apuntado que “estamos agradecidos por todo lo que hace Almería por la industria del cine”.

Javier Pereira aseguraba que “es una buena idea que se hagan a lo largo del año actividades en torno al cine”, mientras que Manuel Martín Cuenca calificaba como “una experiencia muy bonita compartir con los alumnos, charlar y aprender de escucharlos y compartir cómo entiendo yo el cine”.

Francisco Conde contó cómo llega al mundo del cine. “Mi primera experiencia fue en el 2005, un director de casting buscaba un gitano gordo y yo me presenté y le dije no soy gitano ni soy gordo, pero lo mismo te lo hago y salió bien”. Por su parte, Irene Escolar recordaba que “yo tuve la suerte de poder casi crecer en un set de rodaje, porque mis padres se dedicaban a eso, no desde la parte artística, sino desde la parte técnica”.

En el caso de Elena Furiase, ella proviene de una familia muy vinculada a la música, pero no obstante, la joven actriz se ha criado viendo películas de su abuela Lola Flores y su tío Antonio. “Siempre he estado en escenarios, aunque nunca me decidí a salir al escenario a cantar o a bailar. Luego estuve tiempo que iba a los set de rodajes a acompañar a mi madre. Al final, me gustó mucho. Cuando fue creciendo quería ser espía y ama de casa. Al final empecé haciendo teatro con 14 años y me di cuenta que quería hacer lo que ellos hacían”.

Javier Pereira llegó a la profesión muy joven porque le gustaba el teatro. “Muy pronto combiné la formación con el trabajo” y empecé muy joven. Manuel Martín Cuenca estaba estudiando en Granada y un día pensó irse a Madrid para hacer cine. “Comencé a trabajar en una película con Felipe Vega que se rodó aquí en Almería y trabajé de meritorio. La experiencia fue tan maravillosa que la última noche de rodaje me di cuenta que tenía que dedicarme al cine”.