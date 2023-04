Tara Mateu y su particular visión de La Chanca en una exposición

La fotógrafa Tara Mateu regresa a su barrio con la exposición Volver a La Chanca, abierta hasta el 17 de mayo en el Centro de Educación Permanente, CEPER de La Chanca, en la Avenida del Mar, muy cerca de los Torreones. Tara Mateu, o Trinidad Escoriza Mateu, arqueóloga y profesora titular de la Facultad de Humanidades de la UAL, muestra otro impactante trabajo fotográfico Domingo de mercado en Nasca, en el IES Galileo y en la misma Avenida del Mar, hasta el 24 de mayo.

La artista explica la muestra Volver a La Chanca. “Cuando era una criatura, y durante mucho tiempo, existió el recuerdo de un lugar en mi mente: los domingos correteando por las calles del barrio de mi padre, que también era el de mi abuela María y mi abuelo José, en La Chanca. Siempre me embargaba una gran sensación de felicidad, alegría y libertad. Sin embargo, esa imagen paulatinamente se fue desdibujando y hubo un largo silencio de años. Fue en un encuentro en la Universidad de Almería, donde soy profesora, y mi participación en el acto de bienvenida a un grupo de niños y niñas del CEIP La Chanca, acompañados por José F. García Rueda, más conocido como Pepillo el Barbero, y otras personas, lo que hizo volver mis ojos a aquellas imágenes de antaño”.

“Rápidamente me informé en profundidad de la realidad actual del barrio y comencé a establecer una estrecha relación con sus gentes, quienes me acogieron con gran cariño permitiéndome colaborar como una más a lo largo de estos años en diferentes actividades que se realizan desde la Asociación de Vecinos La Traiña. Este hecho, junto con el hallazgo de unas libretas que mi padre dejó escritas, antes de emprender el largo viaje, fue lo que me decidió a acometer esta aventura fotográfica” explica Mateu.

En una de esas libretas decía: “Con motivo de la guerra otro nuevo domicilio. Y mi padre como entendido en la materia, hizo una casa cueva que nos sirvió durante la guerra de refugio, y luego terminada la contienda, continuamos en ella hasta su fallecimiento”. “Y fue así, con la cámara fotográfica en mano que volví una y otra vez al barrio, ya con una mirada más serena. Comencé a recorrer sus calles y cuestas con la fortuna de ir siempre acompañada, a veces por vecinos que me facilitaban el contacto con las gentes que yo no conocía. En otras ocasiones por amigos que junto a mi hacían esas largas caminatas. Mi gratitud hacia ellos y ellas siempre será infinita. La Chanca ha sido y sigue siendo un barrio olvidado y estigmatizado. No obstante, sabía, y pude comprobar, como las luchas constantes de sus gentes (sobre todo de sus mujeres) por mejorar sus condiciones de vida habían supuesto un cambio revolucionario a lo largo de los años”, explica esta gran fotógrafa.

“Aunque también era consciente, y pude comprobar, como el olvido de los gobiernos y administraciones responsables seguía presente y se torna salvaje y visible en el deterioro actual que sigue sufriendo el barrio. Imágenes como la comunidad de El Patio, en el corazón del barrio de Pescadería-La Chanca, nos lo muestran con una extrema dureza. Esta comunidad lleva años sumida en un despropósito tras otro. En el año 2016 se derrumbó parte de una vivienda y todas las zonas comunes tuvieron que ser apuntaladas por riesgo de desprendimiento. Pero las cosas, aun así, como dice el vecindario, no se han solucionado. Al atardecer y amanecer en La Chanca un color añil y dorado lo envuelve todo junto a la brisa del viento marinero. La dignidad se respira más allá de la rabia y se torna, en calma que no olvida”. Como dijo Juan Goytisolo y seguimos repitiendo: ¡De La Chanca, y a mucha honra!” dice Tara Mateu.

Indagando en “Diario de Almería”, en agosto de 1936, la profesora ha descubierto que su abuelo José Escoriza Contreras, contribuía a la lucha obrera. Es una excelente oportunidad de ver estas fotografías fantásticas.