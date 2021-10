'Las Tardes del IEA profundizan en el Proyecto A4 surgido hace 15 años

El Instituto de Estudios Almerienses celebró en la plaza Julio Alfredo Egea, una nueva edición de ‘Las Tardes del IEA’ dedicada al Proyecto A-4, que aglutina a artistas e intelectuales almerienses. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director del IEA, Francisco Alonso acompañaron a los protagonistas de esta cita, los artistas plásticos Pablo Blanes Galindo, Enrique Demetrio García Martín y Antonio Llanas Torres y Carmen Rubio, museóloga y coordinadora de la actividad. El final de ‘Tardes del IEA’ contó con la actuación musical de Juan Manuel Cidrón, una de las grandes figuras europeas de la música electrónica.

El “Núcleo Generador de Proyectos” está integrado en la actualidad por Antonio Llanas, Enrique Demetrio, Pablo Blanes y Carmen Rubio, Lo que el grupo persigue es aunar esfuerzos para la divulgación de todas las tendencias artísticas, sean convencionales o no, sin excluir a ningún grupo de creadores, siempre que la producción artística o literaria que los caracterice enriquezca la vida espiritual de la comunidad.

Manuel Guzmán resaltó que “Las Tardes del IEA nacen para disfrutar de la cultura y también para dar a conocer el gran trabajo que realizan los más de 700 miembros que componen el IEA, que aman su tierra y se esfuerzan por dar a conocer lo mejor de nuestro patrimonio. Como novedad, este año se apuesta por el formato híbrido, presencial y telemático a través de youtube para que cualquier persona pueda disfrutar de la actividad”.

El acto en si fue una reflexión colectiva y sensorial entre sus miembros, Pablo Blanes, artista plástico, Enrique Demetrio, artista plástico; Antonio Llanas, artista plástico; Carmen Rubio, museóloga y comisaria y Juan Manuel Cidrón, músico, que aportó una personal interpretación de la obra de los artistas.

El formato de la actividad fue una conversación, como tantas otras mantiene el grupo, sobre la iniciativa vital del artista, su necesidad de crear, su relación profunda con la creación artística, vivida y no solo visible en el producto resultado final de sus trayectorias y su trabajo. Llegando así al encuentro, “el reconocimiento en el otro, dentro de sus diversidades, similitudes y diferencias, el disfrute del debate y el desarrollo de los procesos creativos, comunes e individuales que les llevará a un crecimiento plástico notable”.

Antonio Llanas recordó como nació el grupo. “Con una exposición virtual porque no teníamos sitio donde exponer en un aniversario del bombardeo de Almería. Después de eso trabajamos en el tema del Oro de Rodalquilar e hicimos una exposición colectiva donde contamos con mucha más gente”. En cuanto al proceso creativo, Llanas explicaba que “he evolucionado desde la pureza de la geometría hasta la curva, y en ese proceso he interaccionado con muchas más cosas”.

Por su parte, Enrique Demetrio recordó los años que estuvo funcionando ‘Local 12’ en el centro de la ciudad. “Allí realizábamos algunas exposiciones que tenían una duración de dos o tres días. Asistía mucho público a los proyectos que llevábamos a cabo, siempre sobre un concepto”.

Del mismo modo, destacó que la observación es uno de los pilares del proceso creativo. “Si uno logra desprenderse de la preocupación de ser reconocido como artista, puede llegar a tener mucha más paz a la hora de crear. Cada vez que hago algo en mi vida, lo hago porque me apetece. Nunca he estado atado a una forma de hacer, no he tenido limitaciones en ese sentido”.

Carmen Rubio en nombre del grupo recordaba la figura de Carlos Pérez Siquier, fallecido recientemente. “Tenemos que agradecerle mucho ya que siempre estaba apoyando cualquier actividad por compleja que fuese. Carlos estaba siempre y para nosotros es importante reconocer su trabajo y su persona”.

Además, hizo una descripción de los tres artistas que conforman el cuerpo permanente de Proyecto A4. “Pablo Blanes es callado pero narra muchas cosas con su obra. Es narrador de cuentos y además es un artista pop y denunciante, que se hace eco de lo que sucede a su alrededor, y lo expresa en clave de humor”.