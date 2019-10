El Teatro Auditorio arranca este fin de semana su programa de otoño con la butaca de honor a Josema Yuste

La temporada de otoño en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar llega apostando fuerte con una amplia programación. Así lo han reflejado el concejal de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juan José Salvador, y el director del espacio escénico, Juanjo Martín. Lehman Trilogy, el musical La Llamada, Manolo García en acústico, se encuentran dentro de los muchos y variados espectáculos que han creado una gran expectación y con los que Roquetas continúa siendo referente en Andalucía.

“Hoy es un día muy importante para nosotros ya que lanzamos la magnífica programación que tenemos para este trimestre. Comenzamos este viernes con la Gala del Mayor dentro de las actividades de “espacio abierto” que son también muy importantes en nuestro Auditorio. Es todo un deber homenajear a nuestros mayores porque son los que en los momentos difíciles en su época salieron adelante y los que hoy en día nos han ayudado”, ha declarado Salvador.

El concejal ha invitado a todos también a disfrutar del primero de los grandes espectáculos programados, con la presencia de uno de los artistas más queridos en Roquetas: “Este sábado no podéis fallar al espectáculo de Josema Yuste con `Sé infiel y no mires con quién´ y sobre todo al reconocimiento que se le va a hacer por su amplia trayectoria con la entrega de una butaca de honor. Os animamos a que vengáis y disfrutéis de todos los espectáculos en uno de los mejores Auditorios que hay a nivel autonómico”.

Asimismo, el director del Teatro Auditorio ha desgranado un calendario en el que podremos disfrutar de espectáculos para todos los gustos. “En el terreno del humor nos visita El Monaguillo, y en música, todo tipo de géneros con Andy y Lucas, nuestra cantante afincada en Roquetas Carlene Graham, el violinista rebelde Strad, Apache Sinfónico, una nueva sesión de la fabulosa Film Symphony Orchestra y, como avance de cara a enero, tendremos La Ópera de los Locos, el segundo musical mejor valorado en Madrid, así como el Arrebato”.

Además, el Musical Flashdance contará con dos actuaciones: la primera será el sábado 12 de octubre a las 18.00 y 22.00 de la noche. El espectáculo musical se basa en historia de Alex Owens, una chica de 18 años, soldadora de día y bailarina exótica de noche, que sueña con ir a la prestigiosa Shipley Dance Academy y convertirse en una bailarina profesional. Cuando un romance complica sus ambiciones, lo aprovecha para impulsar su sueño, pero no sin antes superar obstáculos y conflictos que pondrán a prueba su determinación y que harán tambalear las paredes de su mundo.

El 25 de octubre llegarán Brothers in Band homenajeando a los épicos rockeros Dire Straits. Un show que revive los grandes éxitos de Dire Straits y nos ofrece una elegante y cuidada puesta en escena, una dirección musical arreglada para la ocasión combinando lo mejor del extenso repertorio de la banda de Mark Knopfler tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline del año 1978 hasta el mítico riff de Money for nothing, pasando por temas como Telegraph Road, Lady Writer, So Far Away, Industrial Disease, Tunnel of Love, Romeo & Juliet, Sultans of Swingy un largo etcétera.

El 9 de noviembre El Ballet Nacional Ruso con `El Lago de los Cisnes´ en el que los principales bailarines de toda Rusia forjan bajo dirección de Radchenko una emocionante compañía poniendo en escena nuevas producciones de clásicos atemporales como Giselle, Don Quijote, Paquita y Carmen.

Todas las espectáculos y la venta de entradas pueden consultarse en la web www.teatroauditorioroquetas.org