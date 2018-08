Terence Hill lleva su película 'My name is Thomas', rodada en Almería, a Berlín

El actor y cineasta italiano Terence Hill confesó que la noticia de la muerte de su inseparable compañero de rodaje Bud Spencer influyó de forma determinante en su última película, My name is Thomas, rodada en buena parte en la provincia española de Almería.

"En el desierto de Almería fue donde conocí a Bud Spencer", recordó el intérprete de 79 años en un encuentro con periodistas celebrado en Berlín. "Bud todavía vivía cuando yo estaba buscando lugares para grabar este film", recordó Hill. El famoso actor quería encontrar una casa en una colina y cuando se encontraba frente a una vivienda que podría servirle como posible localización, recibió una llamada.

"El hijo de Bud me dijo: 'Mi padre se ha ido'. Entonces me sentí muy triste pero de repente también feliz. En ese momento dije: 'Este es el lugar perfecto, porque en ese momento recibí la llamada'", aseguró.

Dos años después del fallecimiento de Spencer, Terence Hill recuerda con cariño numerosas anécdotas vividas con su compañero de batallas, con quien protagonizó numerosas películas del género conocido como "spaghetti western" (un subgénero de western europeo rodado mayormente en España y en Italia). "Una situación habitual se daba a la hora de la comida cuando me decía: 'Tú siempre comes más que yo pero yo estoy gordo y tú sigues estando delgado'", relató.

El también director de cine apuntó que en las célebres escenas de peleas que los encumbraron a la fama internacional, se llevó más de un golpe. "Yo les pegué a algunos y algunos me pegaron a mí. Esas cosas pasan", precisó.

Especialmente doloroso, rememora, fue grabar una escena de la película Y si no, nos enfadamos (Juntos son dinamita, en Latinoamérica). Durante el rodaje de una escena de acción, Hill se abrió la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital. "Había mucha sangre", explicó.

Terence Hill se encuentra actualmente en Alemania, donde promociona su última película My Name is Thomas, que se estrenará esta semana en los cines del país europeo. Terence Hill se mostró feliz de regresar a Almería para rodar su última película, recibiendo un premio en el Festival de Tabernas.