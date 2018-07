The Juergas Rock da a conocer el horario de cada uno de los conciertos

The Juergas Rock ya se encuentra contando no las semanas, ni los días, sino que ya casi anda descontando las horas de su particular cuenta final. A falta de menos de dos semanas para que la música vuelva a sonar con fuerza en los escenarios del paseo marítimo y en el recinto principal de Adra, del 1 al 4 de agosto, la organización ha dado a conocer los horarios que, como viene siendo habitual, evita cualquier tipo de coincidencia para que el 'juerguista' que así lo desee no se vea obligado a tener que elegir.

Y no será porque la oferta es corta. El jueves, viernes y sábado, las actividades comenzarán a las 11 de la mañana en el escenario Ac(G)ustico, con tres conciertos en formato cercano, donde a las 15 horas tendrá lugar 'La Hora Emergente', nueva sección para bandas en lanzamiento y a las 16 horas el EntrevistARTE que tan buena acogida tuvo el año pasado en su estreno.

El escenario principal abrirá sus puertas a las 17 horas y poco después comenzará a sonar la música, que se prolongará hasta las 6 de la madrugada.

La organización repartirá un folleto en el que, además de los horarios, los juerguistas tendrán acceso al plano del festival, de la localidad y también una cuidada selección de bares en la localidad.

Además de la reciente puesta en marcha de venta de entradas por día (25 euros el jueves y 30 el viernes y sábado), la venta de abonos sigue abierta pudiendo adquirirse en estos momentos tanto en formato físico (disponible en Almería (Discos La Caverna, Bella Ciao! Bar y Kutre Pub), Adra (Blacky, Peluquería Chilao), El Ejido (Jesús Moreno Barber Shop), Granada (Discos Bora Bora) y Murcia (Discos Tráfico), como online en www.thejuergasrockfestival.com y www.wegow.com y en las oficinas de correos de todo el país, por un precio de 55 euros más gastos de distribución.

También se encuentran disponibles y se siguen vendiendo a muy buen ritmo las ofertas del Kit Juergas y Kit Mojito; PromoDrink, que ofrece un cupón extra de seis euros por cada 30 euros adquiridos en compra anticipada en barra; y las Entradas Total Immersion, que incluye acceso exclusivo con vistas privilegiadas, acciones Meet and Greet, Kit de Merchandising y barra exclusiva sin esperas, donde tendrán también barra libre de cerveza hasta las 20 horas el jueves día 2, viernes día 3 y sábado día 4 de agosto, pues no hay que olvidar que el día 1 será la fiesta de bienvenida gratuita en el escenario Ac(G)ustico.