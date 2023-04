‘The Opera Locos' llega al Auditorio el 15 de abril con el humor de la compañía Yllana

Yllana es sinónimo de éxito asegurado

Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández. En 32 años, Yllana ha producido 37 espectáculos teatrales que se han representado en 16.000 ocasiones en 48 países y han sido vistos por cerca de 6 millones de espectadores. Son: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), ¡Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python y Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini y Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu!2 y The Hole (2011), Action Man y Far West (2012), Monty Python, Los Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara y The Gagfather (2014), Chefs (2015), The Primitals y Lo Mejor de Yllana (2016), The Opera Locos, Ben-Hur y Gag Movie (2018), Maestrissimo (2019), Glubs y Greenpiss (2020), Trash!, No Todo son Pulgas y The Royal Gag Orchestra (2021) y Passport (2022).