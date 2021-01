‘Tiempo de masconatos’ refleja la generación que creció, vivió y disfrutó en los años 60

Tiempos de masconatos es una obra inspirada en la juventud de su autor, Pablo Ángel Gil. “Creo en la presencia del pasado en mi vida. La infancia y la juventud, aun estando condicionadas por las circunstancias de la época, las recupero por lo que valen, por lo que pude gozar en ellas. No todos son buenos recuerdos, claro; pero, incluso de las malas experiencias pude aprender algo. También, de alguna forma, al dejar a tantas personas atrás, al perderlas de vista y no volver a saber de ellas, el hecho de recordarlas o mencionarlas en este libro me hace revivir y saborear aquellos años”, explica.

Aquellos niños criados durante los sesenta encontrarán en esta obra, publicada en Círculo Rojo, ecos de su propia infancia, relatos que les hagan volver a etapas pasadas y con los que recordar la inocencia de aquella época. En un momento de cambio, en el que el afecto por las raíces está en peligro, este autor se atreve a mirar al pasado para recordarnos que “ni lo de ahora es todo positivo, ni lo fue todo en aquel tiempo pasado”.

Tiempo de masconatos es un relato a grandes trazos de los recuerdos del autor sobre los años sesenta y setenta del siglo pasado en San Fernando; remontándose a su infancia y juventud, intenta describir los momentos del juego en la calle, la asistencia al colegio, los desplazamientos en trolebús, las anécdotas con sus primeros amigos y compañeros, las reuniones familiares o las incursiones por el entorno geográfico que la ciudad tenía por entonces. Si bien lo hace con aire nostálgico, estos recuerdos no pueden soslayar el trasfondo político y social imperante en el que se produjeron las diferentes situaciones descritas.

Pablo Ángel Gil Morales nació en San Fernando en 1959. Tras licenciarse en Medicina y Cirugía en 1983 y cumplir con el Servicio Militar, se hizo profesor de Educación Física en 1986 y ejerció en el Instituto Politécnico de Formación Profesional de Sevilla hasta 1989, momento en el que accedió al Instituto de Formación Profesional Las Salinas de San Fernando, hoy convertido en IES.

Catedrático de Enseñanza Secundaria desde 1999, ha escrito varios manuales relacionados con su especialidad educativa: Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas (2001), Animación y dinámica de grupos deportivos (2003) y Primeros auxilios en animación deportiva (2006), que funcionaron como libros de texto en las enseñanzas de Formación Profesional del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

En 2002 recibió el Premio Nacional Santillana en la Sección de Formación Profesional -compartido con su amigo y compañero docente José Gómez Mora- por el trabajo Una experiencia educativa con el estilo de enseñanza puzzle.

Ha publicado artículos técnicos en revistas deportivas y pedagógicas, y ha sido ponente en Congresos de Educación Física y en Cursos de Formación del Profesorado.