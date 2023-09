La UAL entrega los premios de ENFOCA XI y anuncia una exposición

Los premios ENFOCA XI-Concurso de Fotografía ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’, han tenido como protagonista un ave herida, en pleno vuelo, como símbolo de la denuncia de su autor sobre la necesidad de utilizar material de pesca biodegradable.

Bajo el título La horca invisible, realizada por Rubén Rodríguez, es la imagen ganadora de esta 11ª edición del certamen, caracterizada por el alto nivel del más de medio centenar de obras presentadas. Como muestra, se producía un triple empate en la tercera plaza a criterio del jurado, compuesto por José Antonio Sánchez, vicerrector de Investigación; María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria; Antonio Giménez, director de la OTRI; y Blas Fuentes, director del Aula de Fotografía de la UAL.

Estos Vicerrectorados han sido, un año más, los organizadores del concurso, con la coordinación de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Almería. José Antonio Sánchez, acompañado por Antonio Giménez y por Vanesa Lores, la directora de Divulgación Científica de la OTRI, dio lectura al acta con la resolución final del palmarés, no sin antes aportar los datos precisos, “hemos tenido 57 fotografías de 34 autores diferentes”, y desvelar la complicado que lo ha tenido el jurado. “La verdad es que el nivel ha sido bastante alto, no ha sido fácil la selección, ya que ha habido fotografías muy interesantes, muy bonitas, con mucha calidad artística, con mucho trabajo detrás”.

Sobre el concurso en sí, “de ámbito científico”, dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recordó que tiene un claro objetivo. “En 2015 se firmó en las Naciones Unidas un acuerdo para intentar que en 2030, año que ya tenemos bien cerca, y ojalá que lo logremos, alcancemos una serie de objetivos para toda la humanidad, y esta iniciativa lo que busca es simplemente potenciar la concienciación sobre la necesidad de trabajar en el día a día en ello”. En ese sentido, fue vinculando cada imagen del palmarés de las premiadas con los ODS, uno o varios, que aborda, felicitando no solo a las personas ganadoras, sino a todas las participantes.

Repite por segundo año consecutivo en el primer puesto Rubén Rodríguez, con La horca invisible, quien agradeció a la Universidad de Almería la realización de este concurso. “Me parece que la fotografía es un instrumento para cambiar el mundo, y además este concurso creo que da mucho valor a esto, como he visto en las obras de los compañeros, que me han encantado todas y son de un altísimo nivel”. Con su foto quería “denunciar sobre todo que ya hay materiales de pesca biodegradables, que pueden evitar este tipo de circunstancias”, precisando que “no es la primera vez que me encuentro algo así, y de hecho la foto del año pasado fue la de un ave con las patas enredadas en un hilo”.

En segunda posición quedó El libro de arena, fotografía de Antonio Luís Sánchez. También contó los entresijos de la imagen Conversando con Eolo, Victoria Martín, una de las clasificadas en tercera posición. Los otros dos terceros puestos fueron Simón Gormes, con Monarca y Andrea Roldán, con Llegar así.