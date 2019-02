Unicaja trae el 29 de marzo al grupo Efecto Mariposa a Almería

El grupo Efecto Mariposa recorrerá de marzo a mayo los escenarios de teatros, auditorios y salas de casi una quincena de ciudades españolas para presentar su último álbum, en el marco de la gira ‘Vuela Cerca’, patrocinada por Unicaja Banco. El día 29 de marzo actuarán en Almería.

La presentación oficial de esta gira tuvo lugar ayer en un acto celebrado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, en el que Susana Alva y Frasco Ridgway, componentes de Efecto Mariposa, actuaron ante el público asistente.

El patrocinio oficial del tour ‘Vuela Cerca’ por parte de Unicaja Banco se enmarca en un convenio firmado con Attraction Management. Este apoyo responde al interés de la entidad financiera por respaldar iniciativas dirigidas a favorecer la difusión de la música mediante su acercamiento al público.

El último álbum de Efecto Mariposa, su octavo trabajo discográfico y séptimo de estudio, incluye temas como ¿Qué me está pasando?, Fue tan bonito, Mágico o Vuela, que serán presentados en esta nueva gira. Junto a ellos, el dúo repasará algunos de sus éxitos, tales como Por quererte, No me crees o El mundo.

Tras su trabajo Comienzo (2014) y un paréntesis de cuatro años, la consolidada banda de pop, regresó en 2018 con Vuela.