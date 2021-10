La Universidad Popular Celia Viñas propone recordar al poeta García Lorca en el Barrio Alto

Ahora que, al fin, la pandemia se muestra en retirada, un grupo de personas soñadoras de la Universidad Popular Celia Viñas de Almería, comienza a trabajar, para esbozar una propuesta de programa, y acordar actividades conjuntas e intercambios con Asociaciones de Vecinos y colectivos de la Educación y la Cultura.

Desde 1919, en que Antonio Machado y, sus amigos profesores, crearon la Universidad Popular de Segovia para enseñar a los obreros; o la fundada en Cartagena por Carmen Conde y Antonio Oliver, en 1932, en la que participó el poeta Miguel Hernández, muy amplia y rica es la historia de estas instituciones. La de Almería –y en este siglo- pide nuevos enfoques y cuenta con el invento fascinante de internet. Pero, en esencia, participa de entusiasmos comunes, sobre el potencial, a veces dormido, de tantas mujeres y hombres de los barrios y pueblos. Todos aprenden y enseñan, a un tiempo. La experiencia y los saberes se comparten y se intercambian en encuentros, que a todos ennoblece.

La enseñanza no formal queda, casi siempre, fuera de los Centros Educativos. Muchas acciones de Cultura y de transformación social no llegan a los núcleos de la periferia. Y es, precisamente, en esos lugares, donde puede encontrarse muchas veces el campo de esa educación no formal. Ese es el primer paso para la Universidad Popular Celia Viñas: afirmar un programa donde la participación y colaboración de las gentes de los barrios se una estrechamente a la de poetas, escritoras, artistas, músicos, maestras, profesores, científicos, pensadoras, arquitectos, arqueólogas, grupos de teatro y colectivos sociales -que están creando conciencia ciudadana y, realizando acciones de educación de la sensibilidad.

Desde su página de Facebook (Universidad Popular Celia Viñas) han propuesto que sea recordado un hecho de gran importancia en el Barrio Alto de Almería: la escritura del primer poema de Lorca, en su Casa-Escuela (que ya no existe) y que puede ser de enorme atractivo para visitantes y para itinerarios culturales y turísticos.

Hay una propuesta de placa para el Barrio Alto de Almería. Federico García Lorca escribió, a los 10 años, su primer poema (humorístico) en la Casa-Escuela del Barrio Alto de Almería, en la primavera de 1909.

“En una nota biográfica Federico García Lorca dejó constancia escrita sobre la composición de su primer poema, hecho de enorme trascendencia, ocurrido en la Casa-Escuela del Barrio Alto de Almería, en la primavera de 1909, con diez años. Hasta allí se había trasladado el niño, con su maestro, A. Rodríguez Espinosa, el 16 de Enero de 1909, desde Plaza Balmes.

Dice el poeta: “tuve una enfermedad en la boca y en la garganta que me impedía hablar y me puso a las puertas de la muerte. Sin embargo, pedí un espejo y me vi el rostro hinchado, y como no podía hablar escribí mi primer poema humorístico, en el cual me comparaba con el gordo sultán de Marruecos Muley Hafid”. Universidad Popular Celia Viñas de Almería.

Esperan escuchar a las personas de los barrios y de los Colectivos. Mas, en el primer esbozo de programa –para este año- aparecen propuestas sobre cine, teatro, fotografía, música, poesía, pensamiento, flamenco, publicaciones educativas y de transformación social, trabajos y exposiciones sobre grandes escritoras –incluidas almerienses-, presentaciones de libros, cursos/talleres sobre la Escuela, difusión y cursos sobre arte, el valor de la tradición oral, el compromiso de la escritura, encuentro con experiencias ciudadanas de educación para la sensibilidad, nuevos enfoques de la figura de Celia Viñas, que da nombre a la Universidad Popular de Almería, encuentros, diálogos, tertulias o paseos por el patrimonio cultural y natural de la ciudad.

A modo de Manifiesto han difundido un escrito, que espera ser una llamada individual y colectiva a la acción, para recuperar espacios en Almería. El Manifiesto señala que “queremos recuperar y embellecer espacios de la ciudad, para el diálogo, el arte y el disfrute. Pasar a la acción. Animar a las vecinas y vecinos a seguir con su amor desvelado por sus calles y plazas. Apoyar las iniciativas de sensibilidad ciudadana. Impulsar a pequeños o grandes grupos a intervenir sobre su realidad, para hacerla más vivible y respirable. Estas simples cosas tan inmensas e importantes, que no admiten demora.

En callejones, patios, solares, calles, plazas, rincones con encanto. Lugares que sobreviven junto a la riqueza del patrimonio. Una llamada a la belleza y a la convivencia. Pequeñas acciones individuales o colectivas hacen más habitable la ciudad y crean una conciencia desvelada. Es posible incidir sobre un espacio cercano del barrio, que aguarda nuestra mano jardinera”.

A este movimiento ciudadano de participación y mejora de distintos lugares, ha de corresponderle, se espera, una respuesta acorde y entusiasta del Ayuntamiento de Almería.

Las personas interesadas en obtener más información -o si les gustaría participar o colaborar estrechamente- se pueden poner en contacto a través de la página de Facebook o, escribiendo a la dirección de correo electrónico: universidadpopularcv@gmail.com

El impacto que está causando la Universidad Popular Celia Viñas, que ha nacido para trabajar con los barrios y colectivos, es de verdadero entusiasmo. La poeta y profesora que le da nombre y que ayudó a transformar la ciudad, con todo su compromiso por la Educación y la Cultura y que la hizo entrar en la modernidad, dice, en buena hora, que las utopías son posibles.