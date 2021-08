Vanesa Martín, Love of Lesbian y Miguel Campello actúan el fin de semana en Almería

Como si de seguir el lema olímpico se tratara, de más rápido, más alto y más fuerte, tras una espléndida semana de propuestas para los pasados siete días, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería multiplica su abanico de alternativas musicales y culturales para estos próximos siete días con destacados nombres propios como Miguel Campello, Vanesa Martín y Love of Lesbian, que actuarán en el Recinto de Conciertos del Ferial, o el cine familiar con Dolby Comedy, el grupo Tennessee y la Banda Municipal en el Toyo, donde también seguirá estando el parque de atracciones temporal, Divertoyo. Todo ello, como siempre, siguiendo los parámetros de la #culturasegura tal y como viene realizando desde hace más de un año.

En cuanto a los eventos del Recinto de Conciertos el primero de ellos será Miguel Campello, el viernes, 13 de agosto. Fue la voz y el alma de la legendaria e inolvidable banda Elbicho. Su compositor y cantante. Pero hace ya diez años y cuatro discos que Miguel Campello camina en solitario. Ahora llega ‘5’, el quinto trabajo de una carrera impecable y apasionada como icono del mestizaje y el arte como forma de vida. En el marco de su gira de presentación, Campello hará escala en Almería. Las entradas se encontrarán a la venta de manera inminente a través de la web www.almeriaculturaentradas.es y en www.almeriaentradas.com y de la taquilla municipal del Teatro Apolo y del Teatro Cervantes.

El sábado, 14 de agosto, será el turno de Vanesa Martín. Una artista que ha conquistado de manera progresiva a una legión de seguidores que vibran con su forma de cantar y contar historias. Melodías accesibles pero trabajadas desde la sencillez menos ampulosa, una manera propia de contar vivencias interpersonales, en el punto en el que la razón alcanza la madurez de saber aprender a llevar las heridas del amor y la esperanza de superación, con una voz que, dosificada entre la modulación pop y los alardes líricos, se ha convertido en una de las más apreciadas del momento. Las entradas están en www.almeriaculturaentradas.es y taquilla municipal del Apolo y en las páginas web www.surentradas.com, en www.elcorteingles.es y en los establecimientos de El Corte Inglés en El Ejido.

Los espectáculos en el Recinto de Conciertos esta semana se cerrarán el domingo, 15 de agosto, con Love of Lesbian, uno de los conciertos más esperados de Cooltural Go y la programación para el verano del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería como demuestra que las entradas estén a punto de agotarse, a la venta las últimas en www.coolturalfest.com. Love Of Lesbian presenta en directo su nuevo disco V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada), además de interpretar una amplia playlist de sus grandes éxitos.

Con un estilo que viaja por el pop y el rock, Love Of Lesbian es un referente del panorama musical en los últimos 20 años, tanto por su estilo, como por las letras convertidas en auténtica poesía y el brillante directo. Love Of Lesbian son Santi Balmés (cantante), Julián Saldarriaga (guitarra y coros), Uri Bonet (batería) y Jordi Roig (guitarra), que en la gira están acompañados de Dani Ferrer a los teclados y piano, Ricky Falkner al bajo y Marc Clos a las percusiones y arreglos.

Cooltural Go! también tendrá una cita con la Ruta Gastromusical, en colaboración con el Área de Promoción de la Ciudad. Será el miércoles, 11 de agosto, a las 20:20 horas, con el grupo Bauer en la calle Reyes Católicos.

El Toyo, repleto de actividades

La programación estival en El Toyo seguirá en marcha el miércoles, 11 de agosto, con una nueva cita de Dolby Comedy, con la propuesta de Kikín Fernández y ‘Agárralo Como Puedas’, a las 22.00 horas. Con el espíritu del cine de verano y en clave de humor, nace Dolby Comedy. Se trata de una programación de cine al aire libre que llevará al anfiteatro de la Plaza del Mar de El Toyo (Retamar) algunas de las comedias de humor absurdo más memorables de la historia del cine. Todas las películas serán presentadas por cómicos que harán un breve monólogo relacionado con la temática de la noche y de la película para finalmente dar paso a la proyección.

El jueves, día 12, será el turno para la música de Tennessee. Aunque el Rock and Roll es su estilo en el amplio sentido de la palabra, son capaces de cantar a'capella, hacer swing, rock and roll, doo-wop ,e interpretando canciones propias así como algunas versiones casi siempre adaptadas al castellano de clásicos de los años 50 y 60. Está formado por Roberto Gil a la batería, Isidro Arenas en las guitarras y Amancio Jiménez al bajo, mientras los tres se encargan del aspecto vocal.

La semana se cerrará el viernes, 13 de agosto, con un concierto especial de la Banda Municipal de Música, a las 21 horas en la Plaza del Mar, bajo la dirección de David Sánchez Uribe, después de que en los meses de junio y julio sus conciertos se hayan celebrado en la Plaza Vieja y en el Anfiteatro de la Rambla, respectivamente.

A todo ello hay que sumar que sigue Divertoyo, hasta el lunes, día 16. Niños y mayores vuelven a vivir la ilusión de las atracciones en el parque de ocio que ha abierto el Área de Cultura en la explanada junto al hotel Barceló, en el barrio turístico de El Toyo. Los almerienses y turistas se suben de nuevo al carrusel, al tren del miedo o los coches de choque, podrán comer una hamburguesa, continuarán jugando en las casetas de habilidades y terminarán con el clásico chocolate con churros, en unas actividades familiares que la pandemia ha impedido desarrollar y que el Ayuntamiento retoma, con las máximas medidas de seguridad-higiénico sanitaria. Y, sobre todo, se dará así de nuevo oxígeno a los feriantes, uno de los colectivos más castigados económicamente por las restricciones provocadas por el Covid.