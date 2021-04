La escritora Vanessa Montfort presenta su libro ‘La mujer sin nombre’ en Almería

La escritora Vanessa Montfort presentó el pasado jueves su última obra La mujer sin nombre en el salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El acto formaba parte del ciclo Diario de los Libros de Diario de Almería, y se incluía en la programación de la Feria del Libro de Almería.

Montfort estuvo acompañada por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y la Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz. “Tener con nosotros a la escritora y dramaturga Vanessa Montfort es motivo de felicidad”, dijo Lao.

El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, puso en valor el protagonismo de la cultura en la ciudad. “Contamos con la colaboración de entidades como Diario de Almería, que periódicamente nos trae a la ciudad a los mejores escritores de nuestro país, como es el caso de Vanessa Montfort, una de las grandes voces de la literatura española, y cuya presencia enriquece el programa de la 41º Feria del Libro”.

Por eso, el concejal quiso dar “las gracias a Diario de Almería y su director Antonio Lao por su colaboración, y a Vanessa por querer presentar en nuestra feria su libro La mujer sin nombre”.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL, explicó que “a través del Aula de Letras de la Universidad de Almería se está haciendo una gran apuesta por la literatura”. Ruiz señaló que “para aproximarnos a la novela de Vanessa Montfort lo primero que tenemos que hacer es detenernos en su título, porque este título nos revela la realidad de muchas mujeres extraordinarias que vivieron a la sombra de sus maridos”.

Por su parte, Vanessa Montfort se mostró feliz de regresar a Almería, “ya que es mi segundo hogar, y pienso que algún día acabaré en Agua Amarga. Es mi primer viaje y acto público desde que saqué mi novela. Tenía claro que la mejor de las energías las iba a tener viniendo a Almería”.

La escritora explicó que “desde el principio tuve claro el título de esta novela donde la protagonista principal es María Lejárraga”. “María Lejárraga no es que fuese la mujer sin nombre, es que realmente tuvo varios nombres. Es más, lo último que me he encontrado es que puede estar detrás del nombre de una periodista. Es un personaje sin fin, es como un pozo sin fondo”.

“María Lejárraga vivió 100 años y murió en una mecedora. Le dio tiempo a escribir 90 obras, entre las cuales hay 40 de teatro, entre los que se encuentra Canción de Cuna que se ha adaptado al cine hasta cinco veces. Esta El amor brujo escrito con Manuel de Falla, por hacerle un favor al músico y escribe la ópera Margot junto a Turina y también es la autora de La Dama y el vagabundo de Walt Disney”, dijo Montfort.

En el apartado más personal de Lejárraga, Vanessa Montfort contó que “María Lejárraga es protagonista de uno de los tríos amorosos más escandalosos de la época. Su pareja Gregorio Martínez Sierra acaba teniendo una relación con la actriz Catalina Bárcenas. Fruto de esa relación nace una niña. Catalina, la amante, representaba los papeles que escribía Lejárraga, aunque para todos los escribía su marido Gregorio Martínez Sierra”.

Montfort calificó su novela “como de amor y desamor a la vez. El concepto de amor que tenía María Lejárraga tenía mucho que ver con la colaboración artística. Creo que Gregorio Martínez que tiene un gran talento para el teatro como director y productor es muy protegido por Lejárraga, ya que es tuberculoso desde la infancia. Le perdona todo aquello que le perdonarías a un hijo. Al principio viven los dos del contrato de maestra y ese es uno de los motivos por lo que no firmaba sus libros”.

En este sentido, Montfort subrayaba que “una de las cosas que se le prohibía a una maestra de escuela, por contrato, no podía firmar obras públicamente, porque ser escritora en esa época, era igual a ser rara y poco decente. Nadie quería que la persona que educaba a tus hijas fuese de escritora por la vida”.

“Mi novela habla mucho de la amistad creativa. A Juan Ramón Jiménez le llamaba su amigo perfecto y a Falla lo llamaba amigo imperfecto porque tenía un genio de mil demonios y con Turina llegó a tener algo más que una amistad. A Federico García Lorca lo quería mucho. Ella era una mujer tremendamente luminosa que amaba la vida, a pesar de todo lo vivido”, subrayó Montfort.

“Aunque se ha escrito antes sobre María Lejárraga y esas obras se han quedado en el ámbito mas académico, tenía una gran responsabilidad de mostrar a este personaje tan interesante que hay que sacar a la luz y darlo a conocer”, dijo la autora de La mujer sin nombre.

Vanessa Montfort dio a conocer la relación de Lejárraga con Manuel de Falla. “El tenía muy mal carácter y no coincidían en prácticamente nada. Yo creo que le fascinaba intelectualmente María Lejárraga. Con Juan Ramón Jiménez era otro tipo de relación, era una gran amistad. Juan Ramón le ayudaba a poner títulos a las obras de Lejárraga. Cuando Juan Ramón se retiraba a Moguer cuando le daba el bajón, los únicos amigos que iban a visitarlo era Gregorio y María”.

La mujer sin nombre deja bien claro que María Lejárraga es la autora de las obras que firmaba su marido Gregorio Martínez Sierra. “Tengo claro que autor es aquel que se sienta y escribe. Para mi no queda ninguna duda, y hay pruebas suficientes para defender la autoría total. Hemos conseguido que se haga el primer homenaje en la SGAE a María Lejárraga para reconocerla como autora y se ha hecho otro en la Universidad Complutense de Madrid”, concluyó.