Vicente Gómez: “Quería constatar que un negocio así es posible, aunque no te haga rico"

Tiene 52 años, está casado y con dos hijos, se crió en La Almadraba, en Cabo de Gata, uno de esos pocos lugares donde aún la magia es posible, entre las brumas salitrosas del mar y la espectral soledad de los montes de matorral y las playas de arena fina. Ha escrito un libro de cuentos y dos novelas y ama tanto los libros que ha hecho de ellos su medio de vida. El día 10 de marzo de este año fundó la librería El Faro de Recóndito, en la calle de Los Picos, coincidiendo con el 25 aniversario de la apertura del negocio que lo precedió, una conocida tienda deportiva.

-El nombre de la librería evoca un lugar místico, un espacio mágico alumbrado por la fantasía. Cuenta algo más de Recóndito y de las costas anuncia su faro…

-Recóndito es un lugar ficticio que tiene que ver con un rincón que aparece en mi libro La soledad de la ola, publicado en 2017 y que alude al lugar donde me crié, en el paraje idílico de la Almadraba. Ese lugar se limita por la iglesia de las Salinas y el faro de Cabo de Gata. De ahí el nombre de la librería.

-Hoy día, en este mundo de inflación e incertidumbre, levantar un negocio es como aventurarse en mares procelosos. Hay que ser un bucanero muy aguerrido para atreverse con el libro en papel, ¿No te parece?

-Hace cinco años tuve el mismo proyecto y, posiblemente, no era lo suficientemente maduro. Desde el año 2020, los índices de lectura han subido significativamente. De todas formas, el sueño no era emprender sino constatar que un negocio como este es viable, aunque no te haga rico.

-En los tiempos prosaicos de comercio electrónico y las grandes plataformas, ¿Qué puede aportar el librero de barrio a los lectores?

-Como proyecto de librero -que aquí, en Almería, los hay y buenos- pretendo completar esa oferta de la que el barrio estaba huérfano y promover actividades culturales relacionadas con el libro y Recóndito (ahora sí, un sitio real) para que la gente disponga de un lugar de expansión, comodidad y, sobe todo, de libertad.

-Nunca he sido capaz de terminar una novela en formato electrónico, así que, por interés propio. ¿Tiene futuro el libro de papel?

R.- Como decía, los índices de lectura han crecido desde la pandemia, y en 2022, en España, donde siempre ha habido menos lectores en formato electrónico que en Europa, ese formato ha descendido un par de puntos respecto del libro de papel.

-Y ya que hablamos del papel, tienes una sección con un nombre precioso: “Segunda vida”. Los libros cuentan cosas diferentes a cada lector, ¿Qué supone para ti vender libros que ya han contado historias a otros?

-Hay personas que en su momento desecharon una historia porque no era la ocasión. Se eligen libros por la portada, la sinopsis, el formato y lo que al cogerlo, provocan sensorialmente. Las historias no pasan de moda, somos nosotros quienes cambiamos. La curiosidad no tiene límites y esos libros que van pasando de manos se convierten en un objeto con varias almas.

-En Almería hay también talento literario. ¿Habrá espacio para los autores de aquí en tu librería?

-Los hay. Talento y un espacio en la librería. Tengo, afortunadamente, muy buena relación con muchos autores locales, personalmente y como lector, los admiro. Es inevitable tener buena literatura en las estanterías. Hay que promocionarlos de alguna manera y, de alguna manera, aportaré ese granito de arena que se merecen.