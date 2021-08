Víctor Ullate y Eduardo Lao imparten un curso intensivo de verano en el Centro de Danza Entreacto

El Centro de Danza Entreacto acoge desde hoy lunes, 23 de agosto hasta el viernes unas clases magistrales impartidas por Víctor Ullate y un taller coreográfico impartido por Eduardo Lao.

Víctor Ullate nació el 9 de mayo de 1947 en Zaragoza. Dio clases de baile con María de Ávila en 1957 y le contrató el bailarín Antonio, para tres temporadas en las que bailó en Londres, Nueva York y Dinamarca, donde recibió clases de grandes bailarines como Balanchine, Kirov y Vera Volkova, entre otros.

En 1964 Maurice Bejart le contrata para los Ballets del Siglo XX. Triunfó en papeles estelares como el Mercurio de Romeo y Julieta, el clown de Nijinsky, clown de Dios, el protagonista de Gaite parisienne, y en Nomos Alpha.

Residió durante catorce años en Bélgica. En 1978 regresa a España para dirigir el primer Ballet Clásico Nacional, desde el 16 de octubre de 1979 hasta 1983. En ese año fundó en Madrid su escuela de danza y en 1988, su propia compañía con 22 bailarines. El 16 de enero de 1996, su ballet se convirtió en la Compañía de Danza de la Comunidad de Madrid.

El 17 de febrero de 1989 recibió el Premio Nacional de Danza otorgado por el Ministerio de Cultura. El Víctor Ullate Ballet estableció su residencia en el Centro Danza Canal de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid en 2009.

En 2019 deja definitivamente la danza en el teatro romano de Mérida, con Antígona y tras 30 años de una exitosa carrera.

Por su parte, Eduardo Lao nace en Granada. Posteriormente, se traslada a Madrid para estudiar danza clásica en el Centro de Danza Víctor Ullate. En 1988, con la fundación del Víctor Ullate Ballet, Lao se convierte en el primer bailarín de la Compañía.

En su etapa como bailarín interpreta coreografías de diversos creadores como Víctor Ullate, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Nils Christe, G. Balanchine, M. Fokin, J. Perrot, M. Petipa, Misha Van Hoecke y Jan Linkens, entre otros. En 1991, Víctor Ullate le brinda la oportunidad de crear su primera coreografía para la Compañía, iniciando así una nueva etapa como coreógrafo.

A su primer trabajo titulado Underground, le seguirán Tierra Madre, Concierto para tres, Tsunami, Burka, Gogh, Llanto de luna, Go up, Tres (éste último nominado en el Benois 2009). En 2006, realiza su propia versión de Coppélia con un trabajo actual e innovador del gran clásico con el que obtiene un gran éxito de crítica y público. Con 2 You Maestro rinde homenaje a su maestro Ullate, celebrando el XX aniversario de la Compañía; una coreografía que le vale el premio Miradas 2 como el mejor espectáculo de Danza.

Eduardo Lao también interviene como coreógrafo de la ópera Sansón y Dalila, representada en el Teatro Real de Madrid e interpretada por Plácido Domingo, y realiza el diseño de vestuario de Seguiriya y la escenografía y vestuario de Jaleos, ambas creaciones de Víctor Ullate.