Víctor Ullate y Eduardo Lao llevan su sabiduría en la danza hasta Entreacto

El maestro de la danza, Víctor Ullate concluye hoy las clases magistrales que ha impartido durante esta semana en el Centro de Danza Entreacto. “Estoy fascinado y encantado de poder transmitir el amor a la danza y el entusiasmo a las alumnas”.

Ullate que ha estado mucho tiempo confinado en su casa en Extremadura, sostiene que “hacer hoy un curso presencial es prácticamente un lujo. Yo necesitaba esto, porque tuve que parar del ritmo de vida que llevaba y luego todo se convirtió en descanso, pasear con los perros o mirar el río. Estoy encantado de estar en Almería”.

A finales de 2019, Víctor Ullate decidió cerrar su Escuela. “Para mí fue un mal sueño, no me lo podía creer. Pero viendo luego la pandemia, ahora hubiera sido mucho peor. No quise de ninguna manera dejar a deber a mis bailarines y a los maestros que yo tenía en la Escuela. Indemnicé a todo el mundo y me fue de alguna manera, a gusto”.

Ullate sostiene que “estaba deseando venir y dar clase y tener contacto con los alumnos. Estoy feliz. En mi casa hago ejercicios de mantenimiento, bicicleta y senderismo, pero poco más, de danza nada”. El maestro recuerda con emoción que “el otro día una chica muy joven me pidió que le firmara las zapatillas y se puso a llorar emocionada. Fue algo precioso”.

Juana Dorado es la encargada de la dirección del ballet clásico y Ana Ramírez lleva la dirección de danza española en Entreacto que acaba de cumplir 20 años desde que abrió sus puertas.

Ana Ramírez apunta que “contar con Víctor y Eduardo es un auténtico lujo, hablamos de artistas de élite, con una gran trayectoria. Aparte poseen una calidad artística increíble, y es un favor que nos hacen a la ciudad de Almería”.

Eduardo Lao, uno de los grandes de la danza en España, imparte un taller coreográfico en Entreacto. “A las alumnas les he montado un trocito de El Amor brujo para que tengan un poco de contacto con lo que es el mundo profesional”.

“Tanto Víctor como yo estamos muy felices de venir a Almería y nos decidimos a través de Juana Dorado a venir a Entreacto. Es necesario arrancar y vimos el momento oportuno ahora para hacer este tipo de actividad presencial”, apunta Lao.

Juana Dorado, artífice de la presencia de Víctor Ullate en Almería, explica que “es un lujo para nosotros contar con Víctor Ullate, porque esta retirado y solo hace cosas muy exclusivas. Es un lujo para la Escuela y para las alumnas”. No descartan celebrar dos décadas bailando.