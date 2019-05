Vince Benedetti: “He actuado con músicos que antes fueron mis ídolos”

El compositor, arreglista, pianista y trombonista Vince Benedetti, que nació en Nueva Jersey (Estados Unidos) aunque vive actualmente en Suiza y estuvo seis años afincado en Granada, actúa esta noche a las 22:30 horas en Clasijazz junto al saxofonista Antonio González.

Benedetti que ha tocado con los más grandes del jazz de todos los tiempos, desde Dizzy Gillespie hasta Diana Krall, con la que grabó un disco a medias antes de que se hiciera mundialmente conocida, está encantado de regresar a Clasijazz donde ya ha actuado en otras ocasiones.

“No conozco muy bien la escena del jazz en España, pero el trabajo que realizan en Clasijazz es digno de elogio, porque espacios como este no hay muchos en España. Pablo Mazuecos y todo su equipo han adquirido un gran compromiso con el jazz. Es muy importante la aportación de los socios para que Clasijazz se haya convertido en un lugar de referencia a nivel mundial en torno al jazz”, sostiene el pianista.

Vince Benedetti vive en una ciudad muy cercana a Zurich en Suiza desde 2009. “Abandonamos Granada tras vivir seis años en la ciudad andaluza y volvimos a Suiza. En España tengo a mi hija y muchos amigos. Con la crisis que atravesó España en el año 2009 decidimos volver a Suiza. Europa la conozco desde 1964 cuando llegué junto a otros músicos que nos vinimos de Estados Unidos para actuar en este continente”. Este gran pianista se muestra satisfecho de su carrera artística. “He podido tocar con los músicos más grandes que fueron mis ídolos. Esa fue una oportunidad que no tenía precio. También tocando con esta gente he aprendido mucho, porque es una experiencia que hay que vivir, y yo he tenido esa suerte”.

A pesar del tiempo transcurrido no puede olvidar cuando acompañó a artistas de la talla de Dexter Gordon, Dizzy Gillespie y Johnny Griffin. “Actuar con estos artistas fue como un regalo”, recuerda. “Me considero una persona con suerte de poder haber compartido escenario con tantos artistas tan grandes”, sostiene.

Aparte de pianista, Benedetti ha hecho muchos arreglos a piezas musicales, siempre ha tenido proyectos y varias formaciones, donde incluso en una de ellas tocaba el trombón. “Actuar acompañando como pianista a un cantante no tiene precio, realmente es una experiencia única. Muchos pianistas tocan lo que quieren tocar, pero cuando tienen que hacerlo con otro artista no saben mucho, no comprenden lo que tienen que hacer”.

Desde hace ya bastantes años Vince Benedetti y Antonio González trabajan juntos en distintos proyectos musicales. En esta ocasión ofrecen un concierto a dúo con standards clásicos y música original.