Visitas guiadas a la muestra ‘Visiones’ de Miguel García Cano en el Museo de Arte

El próximo domingo, 27 de noviembre, se clausura la exposición temporal que el Museo de Arte de Almería Espacio 2, bajo el título Visiones, ha dedicado a la obra del pintor cordobés Miguel García Cano. Con este motivo, el autor ha organizado tres últimas visitas guiadas hoy viernes 25, mañana sábado 26 y el domingo 27, de libre asistencia, donde dará cuenta personalmente de la obra expuesta, de su trayectoria pictórica y, en especial, de su último período, dedicado casi en exclusiva a “paisajes” inspirados en la costa de Almería.

Los cuadros que integran esta exposición forman parte de las dos grandes series pictóricas que Miguel García Cano (Obejo, Córdoba, 1957) ha venido desarrollando a lo largo de las dos últimas décadas; es decir, la obra expuesta es toda ella una obra elaborada en este siglo XXI. A las piezas correspondientes a estas dos series, el artista solo ha añadido, de su etapa anterior, las esculturas en madera de la serie Quercus, tal vez por los vínculos emocionales o las raíces comunes que dichas piezas tienen con la primera de dichas series, la que lleva por título El Silencio y que corresponde al período 2000-2012. La segunda serie, llamada No-Lugar, se extiende desde 2013, año en el que se produce la primera pieza de dicha serie, hasta el momento actual. Si la serie de El Silencio remite a espacios y emociones vinculados a su paisaje natal, en el arranque de la sierra cordobesa, en el No-Lugar, la geografía física, mental y sentimental remite a la costa de Almería.

La exposición exhibe unas 45 piezas (39 cuadros y 6 esculturas) y da cuenta del singular mundo pictórico de un artista que no resulta fácil de encasillar en escuela, tendencia o capilla alguna, y que siempre desarrolló su obra siguiendo sus propios instintos y convicciones. Si bien su pintura es figurativa y no abstracta, no podemos hablar enteramente de realismo, pues sus cuadros, y aun sus más explícitos paisajes, son antes paisajes mentales que copias físicas, aunque mantengan viva su innegable referencialidad.

Miguel García Cano es un pintor de estudio, no de calle o al natural: todo lo percibido por el artista está sometido a un complejo proceso de metamorfosis, en el que lo visto, lo vivido, lo experimentado es recobrado para la obra a través de una maraña de intuiciones, presagios, estímulos (muchas veces de origen poético o literario) y diálogos interpersonales, que van alumbrando el marco referencial donde va a desplegarse la secuencia pictórica que acabará generando la nueva serie. Al final es el mundo interior del pintor el que emerge en la obra y el que le da sentido, más allá de la pura objetividad.

Las dos series que integran esta exposición se podrían catalogar a priori como “paisajes”, siempre y cuando acentuemos notablemente el peso de las comillas.

En todo caso, esta cercanía del artista por temas relacionados con la naturaleza puede ser rastreada en las señas de identidad biográficas del autor, que pese a llevar en las últimas décadas una vida esencialmente urbana (reside en Valencia desde principios de los años 70), procede, como tantos españoles y tantos artistas de su generación, del mundo rural de los años 50 y 60.

Un origen que le permitió vivir desde niño una relación directa con el mundo natural, que luego volverá en su pintura madura transfigurado.

La exposición puede visitarse de martes a jueves, mañanas de 10 a 13:30 horas, viernes y sábados, mañanas de 10:30 a 13:30 horas y tardes de 17 a 20 horas y domingos, mañanas de 10 a 13:30 horas, en la Sala de la primera planta del Museo de Arte de Almería Espacio 2, frente a la estación de trenes. Las últimas visitas guiadas tendrán lugar el viernes 25 a las 19 horas y el sábado 26 y domingo 27 a las 12 horas.