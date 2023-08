Waldi Wrobel expone una muestra con obra inédita en el Castillo de Santa Ana en Roquetas

El artista alemán, afincado en Almería, Waldi Wrobel expone hasta finales de septiembre una nueva exposición de pintura en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar. Es una exposición con obra reciente, de distintos formatos y de distintas temáticas, siempre con la maestría de este genio que tiene un excelente manejo del dibujo, base de toda su obra pictórica.

Tres estaciones de Waldi es esta nueva muestra que ocupa el patio del Castillo de Santa Ana y dos de sus salas. En el patio central hay obra de gran formato. “Son obras nuevas, desde la marina hasta otra obra sobre el cambio climático y llegar al olivo milenario de Agua Amarga. Están dentro de lo que se denomina Waldismo”.

“Estoy disfrutando pintando obras de gran formato. Cuanto más grande mejor, aunque luego el problema es exponerlas porque no hay salas muy grandes. El Castillo de Santa Ana es maravilloso para este tipo de obras”. En otra sala, hay una mezcla de abstracción y una serie sobre la mitología griega. “La mitología griega es bonita y me interesa mucho”.

En la otra sala hay una serie de obras de gran variedad. “En esta sala expongo obras realizadas con restos que tenia en casa, como papeles de acuarela y hojas de la impresora. He hecho obras de hasta dos metros con restos de papel. Luego cogí el papel higiénico durante la pandemia y fui dibujando en papel higiénico hasta hacer 150 metros, realizados con rotulador resistente al agua. Es la obra en papel higiénico con dibujos más grande del mundo”.

En la actualidad, Waldi Wrobel tiene su estudio en pleno corazón de la capital en la Puerta de Purchena. Antes tuvo su estudio en Felix y posteriormente se instaló en Aguadulce. “En Almería estoy muy bien”, sostiene. Waldi está trabajando ahora mucho sobre el mar. “En el playazo me siento en una roca y me pongo a contemplarlo. Y luego me pongo a pintar. Ahora toca hacer marinas porque quiero preparar una serie. Es una tema muy especial”.

La abstracción forma parte de la trayectoria artista de Waldi. “A mi la abstracción me libera mucho. Nuestros recuerdos, esperanzas y sentimientos todo sale en una abstracción, porque no hay concepto, es algo muy emocional”.

Waldi Wrobel es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Munich. Ha realizado más de cincuenta exposiciones individuales en galerías y museos de Alemania, Suiza, Austria, Estados Unidos y España, donde lleva residiendo desde hace 36 años; concretamente, en la provincia de Almería. Ha trabajado la pintura, el dibujo, la escultura y la instalación, e igualmente se ha dedicado a la decoración cinematográfica y al diseño de elementos para diferentes empresas, compañías aéreas, etc.

Diversos municipios y establecimientos hoteleros, así como clientes particulares de España y de fuera de nuestro país le han encargado la realización de pinturas murales, bajorrelieves y otras obras para sus instalaciones y viviendas. Esculturas en espacios urbanos de su autoría pueden verse en Almería y Níjar, y obras suyas forman parte de la Colección de la Fundación Varsovia (Polonia) y del Palacio de Congresos de Madrid.

De acuerdo con este pensamiento, cercano a los postulados del zen, Waldi Wrobel pretende que el espectador se detenga un instante a contemplar, sentir y pensar, tratando de percibir el ritmo de la naturaleza cambiante y el lenguaje del silencio y del vacío. El suyo, por tanto, es un arte sobrio y depurado, desnudo y equilibrado. En su abstracción pretende indagar el lenguaje de lo universal por medio de un planteamiento fuertemente intuitivo que expresa el concepto de la simplicidad y la libertad, sin trampas ni artificio, natural y delicado.

Waldi tiene su sello personal en toda su obra. Su dilatada carrera lo convierten en un artista multidisciplinar y único.