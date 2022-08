Will Shephard: "Siempre es un placer volver a Almería, estoy enamorado de esta tierra"

El actor Will Shephard ha estado unos días en Almería, concretamente en el estudio de David Miralles en Huércal de Almería en la fase de postproducción de la película Licantropía que dirige la almeriense Nieves Gómez y que produce Cine Megaguay Producciones. El jefe de sonido de la cinta es Gonzalo Ramos.

El actor que ya estuvo en Almería hace unos años con motivo del rodaje de la serie Mar de Plástico se mostraba feliz de regresar a esta tierra. “Siempre es un placer volver a Almería. Estoy enamorado de esta tierra”, confiesa.

El actor elogia el esfuerzo y el tesón de Nieves Gómez. “Es su primera película de esta gran directora de cine y dramaturga. Esta tirando ella del proyecto, su equipo está involucrado y tiene un sonido muy bueno que llega de la mano de Gonzalo Ramos. Creo que el resultado final va a sorprender a todos”.

Este joven actor está feliz de haber realizado su primer papel protagonista en el cine. “Acabo de rodar la película Delfines de plata de Javier Elorrieta. Ese es mi segundo papel protagonista, pero mi primer gran papel fue en Licantropía de la mano de Nieves Gómez, que me ha dado esa gran oportunidad”.

Shephard recuerda su paso por tierras almerienses con la serie Mar de plástico. “Estuvimos medio año en Almería entre las dos temporadas y es una serie que funcionó siempre muy bien. Fue mi primera gran oportunidad y fue en esta provincia. En mi corazón se quedará para siempre. Me encanta la forma de ser y el acento de los almerienses. Es gente muy agradable. Luego tiene cosas maravillosas esta tierra como son las tapas. Cada vez que vengo me hincho de tapas, todo está buenísimo”.

Will Shephard nació en República Dominicana el 21 de septiembre de 1991. A los 11 años su familia se mudó a La Coruña donde vivió hasta los 22 años, edad a la que se mudó a Madrid, ciudad en la que actualmente reside. Conocido por su papel de Kaled Okenve en Mar de plástico, comenzó su andadura profesional con el papel de GMZ en la Lista Tonta, de Paramount Comedy.

Will desde que nació siente pasión por el mundo de la interpretación. A los once años, cuando llegó a Galicia con su familia, ya tenía clara su vocación para el mundo del espectáculo. “Vengo de una familia muy humilde con muchos problemas. Hubo una época muy bonita en mi familia, donde hubo oportunidad de estar bien, pero luego todo fue un desastre”.

Cuando cumple los 22 años, decide labrarse su futuro profesional como actor y se muda a Madrid, ciudad en la que comienza a desarrollarse, en primer lugar, como modelo de distintas firmas de ropa. “Trabajando en la tienda de ropa me di cuenta que necesitaba hacer algo más. Me apunté a diversos cursos de interpretación y Carlos Cabero, mi profesor y representante, decidió apostar por mí y me dio consejos para abrirme camino en la profesión”.

“Siempre estoy aprendiendo y creo que no hay mejor comienzo que haber trabajado en Licantropía. Quiero seguir haciendo cine”, confiesa muy ilusionado este hombre que ante todo se muestra como buena persona y con muchas ganas de trabajar.