Zarrita ve cumplido uno de sus sueños con el nuevo disco 'Hombre de papel'

El cantaor almeriense Ezequiel Pasamontes Zarrita acaba de ver cumplido uno de sus sueños, como es lanzar un disco. En este caso se titula Hombre de papel, y reúne cinco temas.

En el año 2017, Zarrita tras pasar por el programa de televisión, La Voz, conoce a Pachi García, conocido productor y le anuncia que tiene temas para el artista almeriense. "Me comentó que no eran temas de flamenco, pero con mi voz podrían quedar bien, haciendo algo muy nuevo. En enero de 2017 hice una prueba en su estudio en Baeza".

Zarrita ha encontrado el lugar de inspiración y relajación en las Hortichuelas Bajas

"Buscamos discográficas para que nos lanzaran el disco y la cosa no cuajó. Al final opté por una campaña de crowfunding, y fue una sorpresa para mi por la respuesta de la gente. En 40 días conseguí 7.600 euros, con los cuales se ha podido hacer el disco. La guitarra flamenca es de El Niño de la Fragua, y la batería de Anye Bao junto con el piano de Chico Pérez", cuenta con emoción el cantaor almeriense.

En lo que respecta al disco, Zarrita sostiene que "las letras son fundamentales en los temas que se incluyen. Es un trabajo realizado con mucho cariño". El artista apunta que "yo vengo del flamenco y he pasado por diferentes estilos. He hecho boleros y fusiones con músicas del mundo, pero se me presentó esta oportunidad y probé y realmente ha quedado un disco fantástico".

Hombre de papel está compuesto por cinco temas cuyos títulos son La marea, Como escribirte a ti, Lita, Fuiste y Vida. Zarrita vive un gran momento artístico. "Siempre soñé con grabar mi primer disco de flamenco, pero dada mi trayectoria, me surgió hacer este trabajo y probé, me sentí cómodo y muy feliz. Y el resultado sé que va a gustar mucho", confiesa.

Zarrita tuvo una participación importante en el programa La Voz, aunque no le cambió la vida. "Al principio te da cierta popularidad, eres la novedad, estás en el candelero. El reconocimiento y el trabajo viene de muchos años atrás, antes del programa de televisión. Empecé en el año 2001 y ha sido una carrera que ha tenido momentos muy buenos y otros momentos más difíciles".

El cantaor cuando hace balance de estos años dedicado a la música, apunta que "dedicarse a la música y vivir de esto no es fácil. Al principio tuve que alternar el trabajar en distintas cosas como ser fontanero o trabajar en un almacén de verdura con el cante. Ha sido duro, yo no hubiera pensado que hoy día pudiera vivir solamente de la música. Estoy en un momento muy bueno, pero es cierto que ha habido momentos de todos".

Zarrita ha encontrado en Las Hortichuelas Bajas en Níjar, su lugar de residencia desde hace tres años. "Es un lugar precioso, donde me relajo y puedo pensar. Entre la naturaleza y la playa me siento cómodo y eso me da pie a crear, componer y estudiar, y seguir en esa línea de creatividad e inspiración musical".

El artista es consciente de que el público que acude a sus recitales disfruta con su cante. "Yo me entrego al cien por cien, y eso a la gente le llega y a mi me llega la respuesta de la gente. Yo tengo mucho respeto por el público", confiesa.

Su amor por la música abarca diferentes géneros, pero fue el cante jondo el que se coló en su vida desde muy joven para apropiarse de su voz. "Ser flamenco es una forma de vida", lo que no le impide dejarse seducir por otros géneros como el jazz que tanto admira.

De forma autodidacta empieza a nutrirse de los grandes del flamenco como Camarón de la Isla, Antonio Mairena y Manolo Caracol, entre otros. Fue a los 21 cuando se introdujo de manera profesional en el circuito almeriense.

El cantaor posee una intensa carrera musical que se inició en el 'Certamen de Tarantas y Tarantos de Almería' en 2003, obteniendo el tercer premio. A partir de este momento despegó una carrera cuyos cimientos se consolidaron en Sevilla, gracias a la beca de la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla. Allí desarrolló su técnica vocal con grandes maestros del panorama flamenco como Esperanza Fernández, José de la Tomasa, Paco Taranto y Calixto Sánchez.

Durante tres años puso su voz al grupo flamenco "Plaza Vieja". Ha paseado su cante por numerosos puntos de la geografía española, entre los que destacan su actuación como telonero de Enrique Morente en el marco de la Gala de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía en el año 2007 en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar. Ahora llega con 'Hombre de papel'.