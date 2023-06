La joven actriz almeriense Cristina Kovani triunfa en el cine y la televisión

Cristina Rodríguez Sechenikova es una joven actriz almeriense que ha levantado pasiones con la serie El Silencio. Artísticamente la intérprete ha decidido hacer un juego de sílabas con su apellido, ya que es hija de un almeriense y una rusa. “Con el apellido Sechenikova he decidido ponerme de apellido Kovani, es un juego de letras y me gusta mucho”.

Con una mente privilegiada y una belleza singular, Cristina Kovani nació en el Hospital de Poniente en El Ejido y luego vivió hasta los ocho años en Vícar. Estudió en el Instituto Carlos III y en el IES Aguadulce. “Cuando era niña empecé a hacer teatro. Tenía cinco o seis años e iba a hacer teatro en la Escuela Municipal de Vícar. El primer papel que hice fue de Luna y mi primo hacía de Sol. Me gustaba mucho porque tengo una mente muy rápida y me encanta mucho resolver. Era algo que se me daba bien. Pero con esas edades pensaba en tener una carrera en el futuro. Pensé ser médica y luego estudiar Derecho”.

Cristina Kovani en este momento vive en Madrid, y está centrada en su carrera como actriz. “Yo era incluso menor de edad, y me puse a buscar porque yo tenía una meta y era hacer cine, la interpretación me fascinaba”. Kovani buscaba castings y no paró ni un momento. “Hice cursos, busqué contactos en el mundo de la interpretación. Yo me hice un vídeo, me hice fotografías y lo mandé a bastantes representantes. Fue concretamente, una representante la que me respondió y firmé con ella. Es Pilar Rasilla”.

Kovani trabajó en la serie de Netflix, Si lo hubiera sabido con Megan Montaner. “En esa serie aparezco pero no digo una palabra. Yo hacía de ella de joven. Luego trabajé en La Caza, Guadiana, que saldrá en Netflix, y hago el papel de una chica con problemas mentales. Es la hermana de un asesino y se ve cómo lleva eso. Vuelvo a trabajar de nuevo con Megan Montaner”.

La serie más vista este año ha sido El Silencio donde realiza un gran papel la joven Cristina Kovani. Rodada en Bilbao y estrenada hace pocas semanas, la serie se centra en Sergio que lleva sin hablar desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora, una psiquiatra pone en marcha una retorcida investigación para intentar descubrir que pasó”. Con seis episodios de 45 minutos de duración, El Silencio es un ‘thriller’ psicológico desarrollado por el creador de Patria, Aitor Gabilondo.

Sus protagonistas son Arón Piper y Almudena Amor. También están Manu Ríos, Aitor Luna o Ramiro Blas. Sin embargo, entre las filas del elenco de El Silencio hay un nombre menos conocido pero que ha causado sensación. Se trata de Cristina Kovani, una joven de 21 años que interpreta a Marta, una chica que entabla relación con Sergio, protagoniza un triángulo amoroso que le brinda a la serie su parte más pasional.

Kovani realiza una media de dos castings por semana y está centrada en su carrera. “Me gustaría mucho trabajar con Carlos Vermut, un director que hace películas de autor. Eso me encanta, porque sus películas tienen buena narración”. “Mi gran sueño sería yo escribir mis guiones”, confiesa la joven. “Y de hecho también en algunos casos me gustaría interpretarlos. De hecho yo me vine a Madrid para estudiar un máster de guión”.

Kovani es muy creativa y es muy visual mentalmente. “Yo tengo un sentimiento muy patriota a nivel de cine español y me gustaría mejorar muchas cosas. En el cine español hay mucho talento por todos los lados”. También sostiene que “la envidia es el deporte nacional. También soy consciente que cada vez la gente aprecia más lo nuestro, y es clave que creemos nuestra marca personal, y no copiar a veces tanto de lo que llega de fuera”.

José Demetrio y Natalia, padres de Cristina siempre la han apoyado en sus decisiones. “Al principio se lo comenté un poco a mis padres, y me dijeron que sacara una carrera, pero no me insistieron tanto. Un día les dije que tenía una representante, se ilusionaron y a partir de ahí me apoyan en todo. Mis padres son mis pilares”.

Kovani se define como persona. “Lo mejor que tengo es mi mente y también es lo peor. Soy muy sensible y las cosas la vivo muy intensamente. Lo peor es que soy bastante caos, porque me desconcentro mucho, siempre llego tarde y me cuesta mucho tener una rutina. Eso lo llevo fatal”.

Amante de los animales, Kovani es una apasionada de la psicología. “El cine me da de comer y me gusta mucho”, apunta. “El mundo de la interpretación me da diversidad, porque nunca sabes lo que te va a llegar. Lo mismo ruedas una gran serie, luego estas semanas sin saber que vas a hacer. Pero siempre es un reto y un día jamás es igual a otro cuando estás en rodaje”. Aunque vive en Madrid, Cristina Kovani viene a Aguadulce siempre que puede para estar con sus padres.